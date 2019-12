Dieser schöne schwarze Kater hat nicht nur eine Freundin in Mittelstadt – Havanneserhündin Sunny –, sondern weiß offenbar genau, was er will: Vor zwölf Jahren gefiel es Baldur bei seinen Besitzern nicht mehr, weshalb er beschloss, sich ein neues Zuhause zu suchen. Das fand er in Grafenberg.

Kater mit Korbliebe

„Seither lebe ich bei meinen neuen Dosenöffnern und fühle mich pudelwohl“, übermittelt im Namen des Katers dessen Mitbewohnerin Roswitha Le Pretre. Und schickt drei Fotos mit: zwei von Baldur – mal in einem winzig scheinenden Brot- und mal erwartungsvoll im Einkaufskorb sitzend – und eines von seiner Hundefreundin Sunny.