Wie Prinz und Prinzessin sitzen sie da, auf dem ersten Foto, das Ingeborg Barkholtz zur Haustier- und Tierschutzaktion an die Redaktion geschickt hat: der weiße Kimba und die weiß-beige Bella, zwei gepflegte Langhaar-Perserkatzen. Beide blicken so würdevoll wie fordernd in die Kamera. „In dem Bild warten sie auf ihr Frühstück“, erläutert Ingeborg Barkholtz dazu.

Struwwelpeter statt Langhaar-Prinz

Als die beiden 2012 zu Familie Barkholtz kamen, hatten sie jedoch mehr von Aschenputtel und Struwwelpeter als von einem strahlenden Prinzenpaar. Den damals siebenjährigen verwahrlosten Kimba hat ein Stuttgarter Tierarzt über den Verein Katzenhilfe an das Metzinger Paar vermittelt. Bella, damals drei, wurde im Internet über „Ebay Kleinanzeigen“ zum Verkauf angeboten.

„Völlig verdreckt dort herausgeholt“

„Die habe ich dort völlig verdreckt herausgeholt“, berichtet ihre jetzige Halterin. Beide waren „in einem erbärmlichen Zustand“, körperlich krank, von Parasiten befallen und seelisch darunter leidend, was ihnen an vorherigen Stationen ihres Lebens angetan worden war.

Tierschutzbund gegen Ebay

Nicht ohne Grund appelliert der Deutsche Tierschutzbund immer wieder an die Online-Plattform Ebay, den Tierhandel über Kleinanzeigen einzustellen. Dies ermögliche „unseriöse Verkäufe ebenso wie nicht sachkundige Spontankäufe, die das Tierwohl massiv gefährden“, und öffne dem illegalen Tierhandel Tür und Tor.

„Käufer können die Identität der Händler online kaum überprüfen, ebensowenig die bisherige Geschichte des Tieres.“ So komme es zu bösen Überraschungen, warnt Lisa Hoth, Heimtier-Fachreferentin beim Tierschutzbund – wie bei Kimba und Bella, deren Leiden sich auch durch verschiedene schulmedizinische Behandlungen nicht besserte.

Lieber im Tierheim nach einem Tier suchen

Ebay bleibe bislang untätig, teilt der Tierschutzbund mit. Experten wie Hoth empfehlen darum, lieber online auf den Internet- und Facebookseiten von Tierschutzvereinen und Tierheimen nachzusehen, sich vor Ort beraten zu lassen und das Tier vorab kennenzulernen.

Happy End für Kimba und Bella

Für Kimba und Bella gab es schließlich ein Happy End. Und die beiden Perser haben das Leben ihrer Halterin nicht nur im privaten Bereich grundlegend verändert. Auch wenn sie der heute 55-Jährigen rasch „sehr ans Herz gewachsen“ sind, besserte sich ihr Gesundheitszustand zunächst nicht. So suchte die Zollbeauftragte eines Unternehmens nach Alternativen und begann, sich für heilpraktische Anwendungen zu interessieren: „Die Erfolge waren erstaunlich.“

Vor sechs Jahren begann sie dann selbst eine vom Verband VDT zertifizierte Ausbildung zur Tierheilpraktikerin. Mit Zusatzausbildungen in Ernährungsberatung, Bioresonanztherapie und TCM für Hund und Katze konnte sie „meinen Lieben naturheilkundlich helfen“ und „meine Leidenschaft zum Beruf machen: täglich mit Tieren zu arbeiten“.

Prinz und Prinzessin im Logo

Damit die beiden Wohnungskatzen „den Sommer draußen genießen können“, haben Ingeborg und Thilo Barkholtz mittlerweile den Balkon ihres Hauses an der Ulmer Straße vergrößern und teils verglasen lassen. Und das eingangs erwähnte Foto von ihrem prächtigen Prinzen und ihrer Prinzessin hat Ingeborg Barkholtz im Logo ihrer Tierheilpraxis „Tierwohl“ verewigt.

