Sie habe eine wunderschöne unbekannte Dame im Bad Uracher Kurpark entdeckt, schreibt unsere Leserin Ana Fischer zur Sommerferien-Rubrik „Mysterien der Heimat“ – und schickt nebenstehendes Foto mit. Da stimmen wir zu, keine Frage, handelt es sich doch in der Tat um eine auffällige, ästhetisch originelle Pflanzenskulptur, die da über einem vermeintlichen Rüschenkranz aus Findlingen im breiten, rundum mit Efeu, Sukkulenten und anderem Grün auf torfigem Braun verzierten Draht-Reifrock aus dem Boden hervorwächst. Auf den ersten Blick bilden Wurzelhölzer die grazilen Arme, das Antlitz blickt ernst, geradewegs versteinert unter buschig buchsigem Haarschmuck hervor. Doch wo steht diese schöne Unbekannte genau, seit wann, und wer hat sie erschaffen? Ein Mysterium, das wir aufzuklären trachten. Hobbyfotografin Ana Fischer präzisiert: „Sie steht im Kurpark vor der Kurklinik 1“, dazu stellt sie einen verliebten Smiley, „soviel ich weiß, schon seit Frühjahr 2019.“ Als sie jüngst aus dem Urlaub zurückkam, „fand ich sie schöner denn je vor“. Nach Auskunft der Kurverwaltung dürften die Gärtner der Fachkliniken das botanische Kunstwerk angelegt haben. Falsch, erklärt man uns dort: Dafür waren schon vor zwei Jahren die Kolleginnen von der Hauswirtschaft zuständig. „Die Idee stammt von mir“, gesteht Hausdame Michaela Marinitsch erfreut, umgesetzt habe sie während ihres Urlaubs ihre Kollegin Büsra Oeksuez mit einigen Ferienjobbern. Das Grün auf dem Kopf der Dame sei ein schlichter „Grasbüschel“, klärt Michaela Marinitsch auf, die Arme „Holzstämme, die wir im Park gefunden haben“. Der Efeu am Dekolleté stieß just aus dem Garten ihrer Chefin hinzu, da die ganzjährig das Klinikum zierende Schöne zuletzt eher bulimisch geworden war.