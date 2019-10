Das Ergebnis war eindeutig: 87,8 Prozent haben in der Bürgerbefragung für die Sanierung und Erweiterung des Lehrschwimmbeckens zum Hallenbad gestimmt. In einer kurzfristig einberufenen Gemeinderatssitzung stellte Bürgermeister Tobias Pokrop die Auswertung der Umfrage vor und erklärte nochmals, was in Sachen Badsanierung bisher passiert ist (siehe Infokasten).

Doch zurück zur Umfrage: 3698 Bürger, nämlich alle über 16, sind direkt angeschrieben worden, um ihre Meinung in Sachen Bad kundzutun. Eine solche Investition wollten Verwaltung und Gemeinderat nicht alleine treffen, sondern dafür brauchte es eine breite Mehrheit aus der Bevölkerung, die diese Entscheidung mitträgt. Da fast neun von zehn Bürgern pro Hallenbad votiert haben, ist das natürlich eine klare Sache, „das Ergebnis ist sehr wertvoll“, betonte Pokrop. Er habe auf eine hohe Zustimmung gehofft, sagt er, aber dass der Rückenwind für das Vorhaben so groß ist, freue ihn enorm.

Sanierung und Ausbau zum Familienbad

Die Rücklaufquote lag bei 30 Prozent, „dies kann man natürlich höchst subjektiv bewerten“, sagte Pokrop. Heißt dies doch, dass nicht einmal die Hälfte aller Riedericher ihre Meinung dazu kund getan haben. Allerdings haben sich alle Altersgruppen entsprechend ihrem Anteil an der Bevölkerung beteiligt, damit sei der Rücklauf durchaus aussagekräftig und repräsentativ. Zudem sieht Tobias Pokrop solch eine Umfrage als ein Stück gelebte Demokratie und echte Bürgerbeteiligung. Für den Gemeinderat erleichterte dies natürlich die Entscheidung. Einstimmig votierte das Gremium für Erweiterung und Sanierung.

Auch das Nutzerverhalten wurde abgefragt. 82 Prozent gaben an, dass sie das Bad derzeit nicht nutzen, das könnte sich mit einer Erweiterung hin zu einem Familienbad ändern: 63 Prozent könnten sich demnach vorstellen, es nach der Sanierung (weiter) zu nutzen, 22,8 Prozent kreuzten „vielleicht“ an und nur 14 Prozent „nein“. Interessant für die Gäste ist der öffentliche Badebetrieb (69 Prozent), Gesundheitspräventionskurse (47,8 Prozent), Kinderschwimmkurse (36,1 Prozent) und Schwimmsportangebote (22,7 Prozent). Es könnte „ein bunter Strauß an Angeboten entstehen“, so Pokrop. Auch zu bevorzugten Öffnungszeiten konnte man sich äußern, und ob man bereit sei, sich finanziell in Form einer Patenschaft zu beteiligen. Denn finanziell stellt es die Kommune vor enorme Herausforderungen.

Eine Herausforderung, der man sich angesichts dieser eindeutigen Rückmeldungen allerdings gerne stellt, wie in der Sitzung und der einstimmigen Abstimmung deutlich wurde.

Ein Drittel der Bürger hat sich an der Umfrage beteiligt

„Ich war damals für die Sanierung, und werde es auch heute sein“, sagte Petra Bäuerle. Dem schloss sich Johanna Kruppa an, auch wenn sie bedauerte, dass sich nur ein Drittel der Bürger an der Umfrage beteiligte. Gisela Kromer betonte, dies sei die große Chance, um zum Familienbad zu gelangen. Zwar sei es eine große Aufgabe, „aber wir packen es an und stellen uns voll dahinter“.

Um den Abmangel etwas zu senken, wurde vorgeschlagen, auch andere stärker in die Pflicht zu nehmen, „die sich hier tummeln“, so Kruppa. Sprich, die Kommunen, die ihre Schulklassen nach Riederich zum Schwimmunterricht schicken. Eine Möglichkeit, die sich auch der Bürgermeister durchaus vorstellen kann und die mit Sicherheit vom Gemeinderat diskutiert wird.