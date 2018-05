Metzingen Lechler erweitert Geschäftsführung

Daten und Fakten zur Lechler GmbH

Das seit 139 Jahren bestehende Familienunternehmen hat sich seit dem erstmaligen Erwerb eines Patents für Flüssigkeitszerstäubungsdüsen im Jahr 1983 zunehmend auf die Produktion und den Verkauf im Bereich der Zerstäubungstechnologie spezialisiert. Zu den Absatzmärkten gehören die Schwerpunktbranchen der chemischen Industrie, die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie, die Reinigungstechnik sowie der Automobil- und Schiffsbau. In der Agrartechnik kommen die Düsen überwiegend im Feld-, Obst- und Weinbau zum Einsatz. Ferner werden die Düsensysteme in der Gewinnung und Verarbeitung von Metallen sowie in der Umwelttechnik, beispielsweise in Müllverbrennungsanlagen, genutzt.

Derzeit produziert die Lechler GmbH in Deutschland, England, Ungarn, Indien, China und in den USA. Die vierzehn Tochterunternehmen, von denen fünf mit eigenen Produktionsbetrieben ausgestattet sind, werden unter der Firma Lechler International GmbH zusammengefasst. Um den Absatz auf internationaler Ebene zu fördern, verfügt das Unternehmen darüber hinaus vierzig Vertretungen. Von den insgesamt rund 700 Mitarbeitern sind derzeit zirka 300 am Hauptstandort in Metzingen tätig.