Selbst in diesen aufgeregten Corona-Zeiten gibt es sie noch, die guten Nachrichten. Eine davon handelt etwa vom Bad Uracher Winfried Schupp. Er, 54-jähriger Oberstleutnant der Reserve, hat im vergangenem Mai, unter Einsatz seines Lebens, einen 56-Jährigen vor dem Ertrinken gerettet.

Auf dem Weg in den Feierabend

Eigentlich war Winfried Schupp, an jenem 21. Mai 2019, auf dem Weg in den Feierabend. Damals leitete er in Pfreimd, im oberpfälzischen Landkreis Schwandorf gelegen, eine 14-tägige Wehrübung des Panzerbataillons 104. Am Ende des Tages machte er sich auf den Weg nach Nabburg. Doch das dort geplante Abendessen sollte noch eine Weile auf sich warten lassen.

In voller Fahrt in die Naab

Denn als Schupp die Kreisstraße befuhr, kam ihm ein Auto entgegen, dass quer über die Straße donnerte, über eine Wiese rumpelte und anschließend ungebremst in das kalte Wasser des Flusses Naab fuhr. Kurzentschlossen stoppte Schupp seinen Wagen, mit ihm acht andere Autofahrer. Alle telefonierten, nur der 54-Jährige handelte, sprang in den Fluss und schwamm zum verunglückten Wagen. Er drohte in den damaligen Hochwasserfluten unterzugehen.

Auch ein Mann, der im Schlauchboot unterwegs war, bemerkte das Unglück und eilte zu Hilfe. Zusammen traten die beiden Männer zunächst die Frontscheibe ein, doch die entstandene Öffnung war zu klein, um den Mann aus dem Auto zu befreien. Gemeinsam gelang es den beiden Männern schließlich den Kleinwagen ans buchstäblich rettende Ufer zu bugsieren. Eine Frau half dabei den Wagen festzuhalten, ehe der Mann durch die Beifahrertür aus dem bereits vollgelaufenen Wagen gerettet werden konnte.

Für Einsatz ausgezeichnet

Für seinen selbstlosen Einsatz wurde Winfried Schupp kürzlich, als dies noch möglich war, von Bad Urachs Bürgermeister Elmar Rebmann vor dem versammelten Gemeinderat der Stadt geehrt. Für Schupp war es nicht die erste Ehrung. Zuvor, Anfang Februar, war es der Regierungspräsident der Oberpfalz, Axel Bartelt, der Schupp seine Anerkennung ausdrückte.

„Ich habe mir lange überlegt, ob ich diese öffentliche Ehrung annehmen soll“, sagte Schupp, um Bescheidenheit bemüht, vor dem Gremium seiner Heimatstadt. Er hat sie also angenommen, er nutzte sie aber vor allem, um einen gesellschaftlichen Appell zu formulieren.

Mit Zivilcourage Vorbild sein

„Als Lehrkraft an einer Kreisberufsschule und gerade auch als Staatsbürger in Uniform, erkläre ich meinen Schülern mit besonderer Leidenschaft immer wieder die Notwendigkeit von Zivilcourage und Vorbildfunktion“, sagte er. Jene Vorbildfunktion für die junge Generation und gelebte Zivilcourage sei unbedingt notwendig.

„Wegschauen und Wegducken im Alltag ist in der heutigen Zeit leider zu oft an der Tagesordnung“, unterstrich er mit Blick auf das von ihm ausgemachte Zeitalter des Individualismus. „Bei der Erziehung von Kindern und Schülern zu sagen, ‚Du sollst oder Du sollst nicht’ bringt wenig, wenn wir im Alltag nicht selbst danach handeln“, hielt er im Bad Uracher Rathaus fest.

„Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert“

Schupp sagte dies, noch bevor die Coronakrise volle Fahrt aufgenommen hatte und es unter anderem zu panikartigen Hamsterkäufen und zur Missachtung der dringenden notwendigen Vorsichtsmaßnahmen gekommen ist. Sein damaliges Schlusswort, ein Zitat des evangelischen Pfarrers und Gründers der Gustav-Werner-Stiftung, gewinnt vor diesem Hintergrund ein ganz neues Gewicht: „Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert.“