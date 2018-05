Römerstein Laufvogel an der B28 eingefangen

Laufvogel an der B28 eingefangen

Römerstein / swp

Ein ausgebüxter Emu hat am Donnerstagmittag eine Streife der Verkehrspolizei auf Trab gehalten.

Ein ausgebüxter Emu hat am Donnerstagmittag eine Streife der Verkehrspolizei auf Trab gehalten, wie das Polizeipräsidium Reutlingen am Freitag mitteilte. Die Beamten waren am Vortag kurz nach 12.30 Uhr auf der Bundesstraße 28 im Bereich des Zaininger Buckels unterwegs, als sie das Tier zwischen Böhringen und Zainingen neben der Bundesstraße sahen.

Obwohl der junge Emu, ein flugunfähiger Laufvogel aus Australien, recht zutraulich war, ließ er sich von den Polizisten nicht einfangen. Mehrmals rannte er mit hoher Geschwindigkeit an der Bundesstraße entlang. Mit dem Streifenwagen wurde ein Betreten der Fahrbahn erfolgreich verhindert, so dass es zu keinen gefährlichen Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern kam. Nach einer kurzen Zeit traf die Besitzerin des australischen Laufvogels ein.

Sie hatte sein Fehlen bereits bemerkt und sich auf die Suche gemacht. Zusammen mit einer Begleiterin gelang es mit vereinten Kräften, den flüchtigen Lauvogel in sein Areal zurückzutreiben, wo er schon um 13.20 Uhr wieder sicher eingesperrt werden konnte.