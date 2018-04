Bühne Lasst uns mal im Dorf Theater machen

Neckartailfingen / Von Christina Hölz

Eng sind die Straßen, immer verwinkelter wird’s im alten Neckartailfinger Ortskern. Viel Fachwerk, sanierter Altbau, lauschige Hortensien-Idylle. „Hier sind wir falsch. Das kann doch kein Theater sein“, mutmaßt die Frau, die nebenan aus dem Auto steigt. Ist es doch. Und zwar eines, das sich seit fast 24 Jahren zwischen den Kulturstädten Stuttgart, Reutlingen und Tübingen behauptet: Die Theatergalerie Neckartailfingen zählt zweifellos zu den hübschesten Bühnen-Locations in der Region. Und in dem alten Bauernhaus (Adresse: Im Gässle 11!) sind längst kulturelle Allrounder am Werk. Neben eigenen Schauspiel- und Tanzproduktionen bieten die Macher um Inhaberin Nora Curcio Konzerte mit internationalen Musikern – quer durch alle Sparten. Und auch Nachwuchskünstler finden hier ein Forum.

An diesem Abend tritt in der Theaterscheune ein alter Bekannter auf. Der chilenische Sänger, Gitarrist und Komponist Daniel Puente Encina gastiert regelmäßig in der Galerie. Seine Lieder passen zum lauen Frühlingstag wieder der leichte Roséwein, den Nora Curcio und ihre Mitarbeiter zum Antipasti-Teller servieren. Es sind Liebeslieder und Geschichten aus dem Leben, die der Songpoet mit kehliger Stimme vorträgt. Mal in Flamenco-Klänge getaucht, mal beswingt im Rumba-Gewand, dann wieder auf der Tonspur des Latinjazz. Diese Mischung aus Gute-Laune-Sound und Melancholie zieht – der Saal ist voll, meist sogar ausverkauft, wenn der Chilene ein Gastspiel am Neckar gibt.

Für Galerie-Chefin Nora Curcio ist das nicht selbstverständlich. Zwar gilt das Einzugsgebiet der Theatergalerie als groß – es reicht von Metzingen, über Nürtingen und die Alb, bis eben in die Landeshauptstadt. Doch Kulturarbeit ist ein hartes Brot. Im Allgemeinen. An der Kulturarbeit in der Provinz im Besonderen haben sich schon viele versucht, nicht wenige sind gescheitert. Gerade dann, wenn sich eine Einrichtung nahezu ohne öffentliche Zuschüsse tragen soll, wie das in Neckartailfingen der Fall ist. „Manchmal läuft der Vorverkauf richtig schleppend. Dann fürchten wir, dass die Künstler nur für uns spielen müssen“, sagt die aus Ludwigsburg stammende Tänzerin und Choreographin Curcio.

Oft nimmt das Ganze abends doch noch eine gute Wendung. Die Leute kommen spontan. Und auch auf sein Stammpublikum kann sich das Galerie-Team verlassen. Die Weihnachtsstücke des Ensembles etwa sind längst kein Geheimtipp mehr. Im Gegenteil, da reichen die Plätze kaum.

Nora Curcio jedenfalls strahlt auch dann, wenn die Bude nicht drückend voll ist. Die Leiterin des kleinen Theaters scheint ihre Berufung gefunden zu haben. Und das nach Lebensstationen in Stuttgart (Ausbildung an der John Cranko Ballettschule) und New York, wo sie studierte, ausgerechnet in Neckartailfingen. Rund 3700 Einwohner hat der Ort und neben dem kleinen Theater immerhin einen zweiten Anziehungspunkt: Den Aileswasensee, ein Naherholungsgebiet von überregionaler Strahlkraft.

Mitten im Dorf hatte Nora Curcio 1994 das ehemalige Bauernhaus erworben und die Theatergalerie gegründet. Das Gebäude, das sie mit befreundeten Künstern bühnentauglich umbaute, atmet Geschichte: Zuvor gehörte es der Familie Duden, die dort eine Galerie für moderne Kunst unterhielt.

Schnell formte Curcio im Haus eine neue Mannschaft. Schon mit der zweiten Produktion stieß Tänzerin Nina Oelmann zum Team. Sie ist ist – neben vielen anderen Projekten – bis heute geblieben. 1999 gründeten die beiden das NioN-Tanztheater.

Die Freiheit zum Theatermachen gibt der Inhaberin der Galerie aber das vielseitige Gebäude selbst: Die Edel-Scheune ist nicht nur ein kultureller Schauplatz. Haupteinkunft für Nora Curcio ist das Vermieten der Räumlichkeiten mit Theatersaal, großer Küche und Biergarten für Hochzeiten, Firmenpartys und andere Feierlichkeiten.

So funktioniert sie, die Kulturarbeit in der Provinz. Irgendwie, seit fast einem Vierteljahrhundert. Dass ausgerechnet Neckartailfingen zum Sehnsuchtsziel wurde, war eher Zufall: Als Nora Curcio von New York zurück kam, erfuhr sie aus der Zeitung vom Verkauf der Galerie.

Sie habe sich damals zwar auch für Paris interessiert, sagte sie unserer Zeitung einmal. Aber Neckartailfingen ist es dann geworden.

Info In der Theatergalerie ist am Montag, 30. April, Partytime angesagt. Die Band „Rock a la Besides“ spielt zum Tanz in den Mai, und zwar Coversongs von den Red Hot Chilli Peppers, Selig und den Hooties bis hin zu Mando Diao und Lenny Kravitz. Beginn ist um 21 Uhr. Einlass ab 20 Uhr.