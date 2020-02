Mitten in der Nacht in Dettingen. Vor einem Lebensmittelmarkt in der Karlstraße rollen die Traktoren an. Landwirte aus der Region blockieren mit ihren Gefährten die Zufahrt zum Lager des Discounters. Sie protestieren vor dem jüngsten Lebensmittel-Gipfel in Berlin unter anderem, um auf ihre schwie...