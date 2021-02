Klaus Käppeler ist ein erfahrener Wahlkämpfer. Zur bevorstehenden Landtagswahl am 14. März bewirbt er sich im Namen der SPD im Wahlkreis Hechingen-Münsingen bereits zum fünften Mal um den Einzug in das Landesparlament in Stuttgart. Was 2000 und 2011 klappte, soll sich nun wiederholen. Die Umst...