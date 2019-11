Dichtere Takte, mehr Fahrten und schnellere Verbindungen: Ab 1. Dezember gibt es rund um Nürtingen ein deutlich verbessertes Busangebot. „Die Überschrift des neuen Angebots für den Raum Nürtingen heißt: schneller, öfter, komfortabler – ein guter Plan für alle Kunden,“ so Landrat Heinz Eininger zum Start des Fahrplans. „Jetzt liegt es an der Einwohnerschaft, das auch anzunehmen.“

Anreiz zum Umstieg

Auch Neckartenzlingens Bürgermeisterin Melanie Braun zeigte sich erfreut über die Änderungen: „Für den Verwaltungsverband Neckartenzlingen erwartet uns eine deutliche Verbesserung an die Schienenanschlusspunkte und dies in den Hauptzeiten im halbstündlichen Takt. Dies soll für unsere Bürger ein Anreiz sein, doch das ein oder andere Mal das Auto stehen zu lassen.“

Bedeutende Verbesserung

Nürtingens Oberbürgermeister Johannes Fridrich sagte: „Die Neuordnung der Linienbündel im Landkreis Esslingen stellt eine bedeutende Verbesserung für alle Nutzer des ÖPNV dar, die nach oder von Nürtingen aus fahren wollen. Mit einer engeren Taktung, der Schnellbuslinie X19 sowie optimierten Anschlüssen an Regional- und S-Bahnen wird der ÖPNV attraktiver.“ Damit könne man auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisen, wenn man mehr Menschen zum Umstieg vom eigenen Auto in Bus und Bahn bewege.

Moderne Busse

„Unsere Fahrgäste können sich auf eine komfortable Fahrt freuen. Die Busse sind nicht nur mit neuesten Umweltstandards unterwegs, sondern auch barrierefrei und beispielsweise mit Klimaanlagen ausgerüstet. Außerdem sind sie mit hochauflösenden Innenanzeigern ausgestattet, die über den Fahrtverlauf und Umsteigemöglichkeiten informieren“, sagte Nicole Gölzenleuchter-Bauer, Geschäftsführerin von Haussmann & Bauer. Das Busunternehmen ist gemeinsam mit Omnibusverkehr Melchinger schon seit Jahren auf einem Großteil der Linien unterwegs. „Dass wir als lokales mittelständisches Unternehmen mit unserem Angebot überzeugen konnten, freut uns und ist ein gutes Zeichen für den regionalen Busverkehr“, erklärte Melchinger-Geschäftsführerin Babette Melchinger.

280 000 Kilometer mehr

Im Linienbündel 10 (Nürtingen – Neckartenzlingen) wird das Fahrplanangebot um rund 280 000 Fahrzeugkilometer jährlich erhöht. Dadurch gibt es künftig montags bis freitags schnelle und direkte Busverbindungen aus Neckartenzlingen, Neckartailfingen, Schlaitdorf und Altenriet nach Filderstadt. Anlässlich der Inbetriebnahme sagte VVS-Geschäftsführer Horst Stammler: „Unser Dank gilt einerseits dem Landkreis Esslingen sowie den beteiligten Städten und Kommunen, die den Schritt getan haben, entsprechende Zusatzangebote vorzusehen.“ Allerdings bitte er um Verständnis, wenn angesichts der großen Veränderungen am Anfang noch nicht alles hundertprozentig klappe. „Erfahrungsgemäß braucht es ein paar Wochen, bis sich alles eingespielt hat.“

Info Die Broschüren über die Neuerungen im Busverkehr liegt bei den Stadt- oder Gemeindeverwaltung aus. Die Fahrpläne sind im Internet abrufbar: www.vvs.de. Wer das neue Angebot testen möchte, hat zum Start am Sonntag, 1. Dezember, die Möglichkeit dazu. In allen Bussen der betroffenen Linien, die an diesem Tag unterwegs sind, kann man den ganzen Tag lang kostenlos mitfahren.