Wie muss eine Weigerung aussehen, um juristisch gelten zu können? Das ist nur eine von vielen Fragen, mit denen sich am Mittwoch das Landgericht Tübingen zum Prozessauftakt in der großen Jugendkammer befasste. Ein heute 23-Jähriger aus Reutlingen ist in 13 Fällen des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes angeklagt, darunter in zwei Fällen der Vergewaltigung und in einem Fall der Freiheitsberaubung.

Er machte sich jünger, sie sich älter

Die Eltern des 13-jährigen Opfers aus Metzingen hatten Anzeige erstattet. Kennengelernt hatte ihre Tochter den Angeklagten im vergangenen August über Instagram. Beide logen, was das eigene Alter angeht: Er machte sich jünger, sie sich älter.

In der Vernehmung auf dem Polizeirevier nannte das Mädchen das einen „plus zwei Move“: Sie machte sich dementsprechend zwei Jahre älter und gab sich als 15 aus, der Angeklagte sagte, er sei 19.

Anfang September vergangenen Jahres kam es zum ersten Treffen und bald zu ersten sexuellen Handlungen. Ihrem Tagebuch vertraute das Mädchen ihren Widerwillen an, was einige der Übergriffe angeht. Laut diesem Tagebuch teilte sie ihrem neuen Freund bereits Anfang September außerdem mit, dass sie 13 Jahre alt ist und erfuhr, dass er 21 ist.

Geschlechtsverkehr soll einvernehmlich gewesen sein

Der Angeklagte, der seit Dezember 2019 in Untersuchungshaft sitzt, will sich vor Gericht zu den Vorwürfen äußern. Er sagt leise „stimmt nicht“ und verweist auf die Stellungnahme seiner Anwältin Safak Ott. In dieser bestreitet er, vor Ende September vom wahren Alter des Opfers gewusst zu haben und gibt an, danach sexuelle Handlungen unterlassen zu haben. Jeglicher Geschlechtsverkehr davor sei einvernehmlich gewesen.

Doch das Mädchen schildert im Vernehmungsprotokoll weitere Treffen mit sexuellen Übergriffen im Detail: Während sie zu Protokoll gab, er habe sie in einem an der Achalm geparkten Auto zu sexuellen Handlungen gezwungen, sagt er vor Gericht aus, sie hätten gemeinsam den Weihnachtsmarkt besucht und gebrannte Mandeln gegessen.

Auf die Fragen der Richterin antwortet er entweder leise oder gar nicht. Bevor er das Opfer kennen lernte, hatte er eine erste Freundin, die 18 Jahre alt war.

Polizeibeamtinnen sagen als Zeugen aus

Wann genau er das wahre Alter seiner Freundin erfuhr, wird das Gericht während der Verhandlung klären müssen. Außerdem wird es um die Frage gehen, inwieweit das Opfer in der Lage war, zum Ausdruck zu bringen, dass ihm die sexuellen Handlungen widerstrebten und sich der Angeklagte daraufhin über diese Weigerung hinwegsetzte.

Die erste Zeugin, eine Polizeibeamtin des Kriminalkommissariats Metzingen, beschreibt die Geschädigte als schüchternes, verliebtes Kind, das in seiner Aussage den Angeklagten noch zu schützen versucht habe. Die Eltern wussten sich angesichts der emotionalen Abhängigkeit ihrer Tochter nicht mehr zu helfen und erstatteten Anzeige, fasst die zweite Zeugin, ebenfalls eine Polizeibeamte aus Metzingen, deren Motivation zusammen. Auf die Frage, ob sie sich weiteren Kontakt mit dem Angeklagten vorstellen könnte, antwortete das Mädchen in der Vernehmung: „Er hat mir gesagt, wenn ich 20 bin, heiratet er mich und wenn dann genug Geld da ist, ein Kind.“

Die weiteren Prozesstage werden schwierige Fragen zu klären haben. Die Aussage des Opfers soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Die Verhandlung wird im Juni fortgesetzt.