Gericht Landgericht glaubt an echte Pläne

Metzingen/Reutlingen / Michael Koch

Ein 33-Jähriger muss sich derzeit vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Reutlingen verantworten, weil er zum einen kinderpornografisches Material besessen haben soll und zum anderen mit zwei Komplizen geplant haben soll, ein Kind zu entführen und zu missbrauchen. Den ersten Vorwurf räumt der Metzinger ein, den zweiten tut er als reine Phantasie, ohne die Absicht einer Umsetzung, ab.

Doch sowohl ermittelnde Beamte als auch die Große Jugendkammer des Landgerichts Tübingen sind da anderer Ansicht. In Tübingen nämlich wurde der mutmaßliche Haupttäter zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe verurteilt, wenngleich das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Im Verfahren gegen den Metzinger sagte nun gestern der Richter dieses Verfahrens als Zeuge aus. Für seine Kammer habe „Phantasie als Erklärung für alles“ keinen Sinn ergeben. In den vorliegenden Chat-Protokollen der drei Beschuldigten sei es so gut wie nie um den Austausch sexueller Phantasien gegangen, sondern vielmehr zielgerichtet um Organisatorisches in Bezug auf das geplante Verbrechen, sagte der Richter. Auch seien die Pläne jeweils an aktuelle Ereignisse, zum Beispiel einer Operation eines der Beschuldigten, angepasst worden. Dies würde man bei einer Phantasie nicht machen, folgerte man am Landgericht.

Wozu ein persönliches Treffen?

Stattdessen sei es im Juni 2016 zu einem Treffen des Trios gekommen. Womöglich, um die Tatpläne weiter zu besprechen? Zu sexuellen Handlungen innerhalb des homosexuellen Trios, was nach Aussagen der Beschuldigten der Grund für das Treffen gewesen sein soll, war es jedenfalls nicht gekommen.

Von der Ernsthaftigkeit der Pläne berichtete auch ein Polizeibeamter, der ganz aktuell von einem in Thailand lebenden Zeugen die dortigen Geschäfte des Haupttäters bestätigt bekommen hatte. Der habe nämlich mit einem weiteren Mann in Thailand eine Art „Kinderpuff“ betreiben wollen und hatte dazu auch schon Geld zur Beschaffung von Kindern nach Thailand überwiesen. Die Frage, ob der Haupttäter in Thailand seine Pläne konkret umgesetzt hat, mit seinen Partnern in Deutschland, darunter dem Metzinger, aber nur Phantasien ausgetauscht haben will, wird das Reutlinger Gericht noch weiter beschäftigen. Am nächsten Verhandlungstag sollen dazu die Chatprotokolle des Trios verlesen werden.