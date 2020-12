Teil-Lockdown. Zudem stimmte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ihr Land bereits auf eine Verlängerung bis März ein. Doch was bedeuten die Regeln nun konkret? Kann ich mit meiner Familie bis Weihnachten überhaupt Besuch empfangen und was muss man beim Besorgen der Weihnachtsgeschenke in Metzingen beachten? Die Hoffnung war vergebens: Auch im Dezember bis einschließlich Anfang Januar bleibt Deutschland weiter im. Zudem stimmte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ihr Land bereits auf eineein. Doch was bedeuten die Regeln nun konkret? Kann ich mit meiner Familie bis Weihnachten überhaupt Besuch empfangen und was muss man beim Besorgen der Weihnachtsgeschenke in Metzingen beachten?

Outletcity Metzingen: Wird die Allgemeinverfügung fortgeführt?

Aktuell diskutieren die Stadt Metzingen, das Landratsamt und die Holy AG als Betreiber der Outletcity, unter Berücksichtigung des Polizeipräsidiums, eine Weiterführung der Allgemeinverfügung in der Metzinger Innenstadt. Diese galt für die Einkaufstage rund um den „Black Friday“ und sah unter anderem eine verschärfte Maskenpflicht im gesamten Outlet von 8 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts vor sowie die Vermeidung von langen Warteschlangen vor den Geschäften.

Besonders im Fokus sind die Adventssamstage an denen wieder mit mehr Besuchern gerechnet wird. „Wir sind momentan in der Prüfung und warten unter anderem die Prognosen der Besucherzahlen ab“, erklärt Irina Storz, Pressesprecherin der Stadt Metzingen, gegenüber der SÜDWEST PRESSE. „Anhand dieser Zahlen werden wir im Laufe der Woche entscheiden, ob eine erneute Allgemeinverfügung für die Innenstadt notwendig wird.“ Unabhängig davon gelten seit dem 1. Dezember landesweit folgende Maßnahmen:

Für den sicheren Bummel: In Geschäften und Fußgängerzonen gelten verschärfte Regelungen

© Foto: Thomas Kiehl

Corona aktuell: Wen darf man noch besuchen?

Bis einschließlich dem 20. Dezember dürfen sich nur maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten treffen. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass ein Haushalt aus mehr als fünf Personen keinen Besuch empfangen darf. Allein Kinder unter 14 Jahren sind von dieser Regelung ausgenommen. Auch für Verwandte ersten Grades (Großeltern, Eltern und Kinder) sowie verheiratete, wie unverheiratete Paare gelten gelockerte Bedingungen. Diese dürfen sich auch treffen, wenn sie aus mehr als zwei Haushalten bestehen. Aber auch hier gilt die Obergrenze von fünf Personen.

Weihnachten 2020: Regeln beim Einkaufen

Auch die maximale Kundenzahl in großen Läden ist seit dem 1. Dezember stärker begrenzt. In Geschäften mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern soll sich höchstens eine Person je zehn Quadratmeter Verkaufsfläche aufhalten. Bei Geschäften, die größer sind, darf auf die zusätzliche Fläche dann höchstens eine Person pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche kommen. Das hat zur Folge, dass mit längeren Wartezeiten vor den Läden zu rechnen ist. Ausgenommen von den Einlassbeschränkungen sind Lebensmittelgeschäfte und Supermärkte.

Eine verschärfte Maskenpflicht

Linden- und dem Konrad-Adenauer-Platz, und allen weiteren öffentlich zugänglichen Räumen, wie in Mindestabstand nicht eingehalten werden, gilt die Pflicht auch für Wander-, Fuß- und Schulwege. Zusätzlich muss nun ein Mund-Nasenschutz am Arbeitsplatz und in Betrieben getragen werden, in Büroräumen wie auch unter freiem Himmel. Wie bereits im November, gilt auch weiterhin eine Maskenpflicht in den Fußgängerzonen, etwa auf demund dem, und allen weiteren öffentlich zugänglichen Räumen, wie in Schulen oder dem öffentlichen Nahverkehr. Kann dernicht eingehalten werden, gilt die Pflicht auch für Wander-, Fuß- und Schulwege. Zusätzlich muss nun ein Mund-Nasenschutz am Arbeitsplatz und in Betrieben getragen werden, in Büroräumen wie auch unter freiem Himmel.

Weihnachten und Silvester: Und an den Feiertagen?

Die ab Dienstag, 1. Dezember, geltenden Regelungen werden für die Tage um Weihnachten und Silvester leicht gelockert. Ab dem 23. Dezember und höchstens bis zum 1. Januar sollen zehn Personen im Familien- und Freundeskreis, auch aus mehr als zwei Haushalten, zusammenkommen können. Ebenso sollen Hotels und Gaststätten als Übernachtungsmöglichkeiten öffnen dürfen, jedoch ohne Bewirtung. Ob die Lockerung über die Feiertage tatsächlich durchführbar ist, bleibt allerdings abzuwarten. Das Land wird Mitte Dezember entscheiden, ob das Infektions-Geschehen eine Lockerung zulässt.