Verkehr Land baut Radnetz weiter aus

Metzingen/Grafenberg / swp

„Der Ausbau des Radnetzes geht voran. Radfahren wird immer attraktiver“, freut sich Thomas Poreski, Wahlkreisabgeordneter der Grünen. Die Region Neckar-Alb profitiere von den jüngst vorgestellten Bauprogrammen des Landes für Radwege an Landes- und Bundesstraßen. Neu ins Bauprogramm aufgenommen wurde im Jahr 2018 der Radweg zwischen Metzingen und Grafenberg an der B 313. „Mit dem Neu- und Ausbau dieses Radweges verbessert sich die Infrastruktur im Kreis Reutlingen“, betont Poreski. „Klar ist: Wenn wir wollen, dass die Menschen mehr radeln, brauchen wir ein möglichst lückenloses Netz gut ausgebauter Wege“, erklärt Poreski. „Unser Ziel ist es, dass auch der Weg zum Arbeitsplatz immer mehr mit dem Rad zurückgelegt wird. Pendeln mit dem Rad soll schnell und sicher sein und Spaß machen.“ Im Rahmen des Landesgemeindefinanzierungskonzepts – kurz LGVFG – fördert das Land laut Poreski auch die kommunale Rad- und Verkehrsinfrastruktur. Im neuen Programm 2018 bis 2022 wurden 93 Projekte mit einem Gesamtfördervolumen in Höhe von 46 Millionen Euro neu aufgenommen. Für die Umsetzung des Programms sind 2018 fast 20 Millionen Euro eingeplant.