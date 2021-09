Nach einer jahrenlangen Diskussion um den Lärmschutz an der B27 bei Pliezhausen, gibt es nun neue Entwicklungen. Am 23. September trafen sich Christoph Schrader, Vorsitzender des Gemeindeverbandes CDU, der Bundestagabgeordnete Michael Donth sowie die Bürgermeister Hölinger und Dold in Rübgarten ...