Wein: Lese-Woche Kuriose Fakten rund um den Wein

Metzingen / Simon Wagner

Der Nördlichste:

Muscheln im Sandboden lassen sich im nördlichsten Weinberg Deutschlands auf der Ostseeinsel Usedom finden. Auch in Hamburg, auf Sylt und in der Holsteinischen Schweiz werden kleine Flächen mit Weinreben bewirtschaftet. Noch weiter im Norden findet sich auf der schwedischen Insel Gotland das wohl nördlichste Weingut Europas. Gleich mehrere Länder beanspruchen für sich, den nördlichsten Weinberg der Welt zu besitzen: Alaska , Finnland, Schweden, Norwegen und Lettland.

Das Höchste:



Gesichert hingegen dürfte sein, dass sich mit Kappishäusern Deutschlands höchstgelegenes Weindorf nur einen Traubenwurf von Metzingen entfernt befindet. Die Weingärtnergenossenschaft Hohenneuffen-Teck rühmt sich zudem damit den mit 530 Meter höchsten Weinberg Württembergs im Bestand zu haben. Im Titelrennen um Deutschlands höchsten, nur um 32 Meter geschlagen vom Elisabethenberg am badischen Hohentwiel

Die Teuerste:

Die Flasche Wein, die im Rahmen einer Auktion den bislang höchsten Preis erzielte, war bislang eine Sechsliterflasche „Château Cheval Blanc“, Jahrgang 1947. 304 000 Dollar war einem Sammler die einzige Imperial-Flasche dieses Jahrgangs wert, samt Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde.

Das Größte:

Das Dürkheimer Riesenfass in der pfälzischen Kurstadt Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz ist das größte Riesenfass der Welt. Es besitzt einen Durchmesser von 13,5 Meter und ein Volumen von etwa 1,7 Millionen Liter. Es dient allerdings nicht der Aufbewahrung von Flüssigkeit, sondern beherbergt ein Restaurant. Es löste das Fass im Heidelberger Schloss als größtes der Welt ab. Bei einer Länge von neun Metern und sieben Metern Durchmesser besitzt das Heidelberger einen Rauminhalt von 221 726 Liter und diente tatsächlich der Aufnahme von Wein. Das älteste Riesenfass der Welt ist hingegen voraussichtlich ab Oktober wieder im Tübinger Schloss zu besichtigen. Es fasst 85 000 Liter und wurde 1549 von Herzog Ulrich in Auftrag gegeben.

Der Älteste:

Der „Römerwein aus Speyer“ ist der älteste flüssig erhaltene Traubenwein der Welt. Er ist annähernd 1700 Jahre alt und wurde einem Römer ins Grab gelegt. Der Wein hat sich bis heute erhalten. Entdeckt wurde er im Jahr 1867 bei der Anlage eines Weinberghäuschens im Südwesten der Stadt Speyer. Im Zuge der Bauarbeiten wurden zwei römische Gräber freigelegt und es fanden sich im Frauengrab sechs und im Männergrab zehn unversehrte Glasgefäße. Alle waren leer, mit Ausnahme jener Flasche, die heute als „Römerwein aus Speyer“ ausgestellt ist.

