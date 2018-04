Engagement Kunstwerke fürs Familienzentrum

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Der Wissenschaftler und Kosmopolit Professor Wolfgang Voelter wird dem Familienzentrum im Pfleghof einige Exemplare aus der eigenen Kunstsammlung zur Verfügung stellen. Es handelt sich dabei um Werke namhafter Künstler, die er zusammen mit seiner Frau Dr. Heide Voelter im Laufe der Jahre gekauft hat.

Die Leidenschaft für Kunst teilen beide seit ihrer gemeinsamen Studienzeit: Zusammen veröffentlichten sie ein wissenschaftliches Buch über organische Experimentalchemie, das sich überraschend gut verkaufen ließ. Aus dem Erlös erwarben sie Zeichnungen von Max Beckmann, Erich Heckel und Max Pechstein. Es war der Anfang.

Inzwischen hat das Ehepaar eine sehenswerte Sammlung zusammengetragen. Doch wozu ist Kunst da, wenn nicht unters Volk gebracht zu werden? Schließlich bilden die Künstler nicht einfach einen Teil der Wirklichkeit ab, sie definieren diese Realität durchaus auf individuelle Art, verzerren und verfremden sie, wozu sie sich diverser Stilmittel bedienen. Eigens, um die Betrachter zu überraschen und sie vor allem, das ist dem Ehepaar Voelter ganz wichtig, „zum Nachdenken anzuregen.“

Deswegen sollen sieben Kunstwerke im Familienzentrum zu sehen sein. Zunächst dachte Wolfgang Voelter an Wandflächen in den Fluren des im Spätmittelalter (1452) erbauten Gebäudes, das heute das älteste Haus Metzingens ist. 25 Werke von acht Künstlern haben er und seine Frau der Stadt als Betreiberin des Familienzentrums angeboten. Kunstkenner würden mit der Zunge schnalzen, denn vertreten wären solche Größen wie Horst Janssen, Margarethe Keith, Fritz Genkinger HAP Grieshaber. In deren Fall bleibt es beim Konjunktiv, denn die Stadt musste dieses großzügige Angebot ablehnen: Für so viel Kunst fehlt dem Fachwerkgebäude der Platz an den Wänden, zumal wie Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler in einem Schreiben an Wolfgang Voelter betont, das Familienzentrum mit einem Bildungsauftrag ausgestattet auch ein pädagogisches Konzept verfolgt. Ein Beispiel dafür ist die Einrichtung „Kunst in der Werkstatt integrativ“, kurz Kiwi genannt, die im Pfleghof einen Raum erhält. Kinder der Kiwi sollen ihre selbst erstellten Arbeiten ja auch ausstellen können. Das, so begründet es die Stadt, stärkt deren Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl.

Dennoch werden einige Schätze der Voelterschen Sammlung zu sehen sein: Wenigstens vier Bilder von Karl Hurm hängen in den Fluren. Der 1930 geborene Hurm ist Vertreter der naiven Kunst und hat Voelters dieser Tage in seinem Haus in Haigerloch empfangen, um die in die Jahre gekommenen Rahmen seiner an das Ehepaar dereinst verkauften Bilder selbst zu restaurieren. Im Kunstmuseum Albstadt sind derzeit 40 Werke von Karl Hurm noch bis zum 9. September ausgestellt, Ausstellungen von Dänemark bis Japan machten ihn weltweit bekannt.

Bei Hurm allein soll es aber nicht bleiben. Die Stadt plant, im Familienzentrum ein Voelter-Zimmer einzurichten und auf die Vermietung einer zunächst geplanten Wohnung im Dachgeschoss zu verzichten. Dann könnten auch Werke von Friedrich Meckseper, Mario Persico und Lambert Maria Wintersberger ausgestellt werden. Vielleicht, sagt Wolfgang Voelter, wird dann auch ein Dokument zu sehen sein, das er seit Jahrzehnten hütet wie einen Schatz. Es ist ein persönlicher Brief an ihn, geschrieben von Albert Schweitzer, dem als Urwaldarzt zu Weltberühmtheit erlangten Träger des Friedensnobelpreises, der in Lambaréné im zentralafrikanischen Gabun ein Krankenhaus aufgebaut hat. Ihm, Schweitzer, spendete der junge Wolfgang Voelter 500 Mark. „Das war mein erstes selbstverdientes Geld“, erinnert sich der Wissenschaftler.

Schweitzer war damals von Voelters Spende derart überrascht, dass er wissen wollte, „wer dieser Deutsche denn ist, der ihm Geld schickt.“ Um das herauszufinden schrieb er ihm und stellte ihm die Frage gleich selbst: „Sagen Sie mir, wer Sie sind.“ Diesen Brief gibt es noch heute.