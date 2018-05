Grafenberg Kunstvoll genießen

Next

Ein Teil des Organisationsteams „Kunst am Weg“. © Foto: Anne Laass

Birgit Bauer hat diese Figuren gezaubert. Sie zeigen die kreative Ader Grafenbergs, auf die es bei „Kunst am Weg“ ankommt. © Foto: Anne Laass

Grafenberg / Anne Laaß

Nah, direkt, lebendig: Aus diesen drei Eigenschaften hat sich eine Idee entwickelt, die nun umgesetzt werden soll. Das Projekt der Gemeinde Grafenberg trägt den Titel „Kunst am Weg“ und startete am Sonntag, 10. Juni. Den Grundstein dafür legte die jüngste Ausstellung im Rathaus. „Die Menschen kamen nicht nur, um einen Ausweis zu beantragen, sondern wegen der Bilder“, erzählte Bürgermeisterin Annette Bauer. Es sei schön gewesen, die Grafenberger zu treffen und im direkten Kontakt mit ihnen zu stehen, meinte Bauer weiter. Stefanie Maisch, im Rathaus unter anderem für die VHS zuständig, sieht es ähnlich und kommentiert diese Aussage mit einem Kopfnicken.

Draußen-Höhepunkte

Dem achtköpfigen Organisationsteam war klar, dass es keine normale Ausstellung werden soll, sondern ein Spaziergang durch die schönen Ecken Grafenbergs. Ganz im Sinne der „Gesunden Gemeinde“. Neben dem Grafenberg selbst, der einen idealen Aussichtspunkt bietet, werden es aber vor allem die Bürger selbst sein, die ihre Scheunen, Vorgärten und Garagen für die unterschiedlichsten Kunsthandwerke öffnen. „Es gab eine gute Resonanz“, sagte Bauer. Es sei nicht schwierig gewesen, wie vielleicht anfangs vermutet, Künstler und Ausstellungsort zusammenzubringen. Mittlerweile sind es über 35. Sie alle sind aus der Region oder sogar direkt aus der Gemeinde. Unter ihnen auch bekannte Namen wie Korbmacherin Monika Frischknecht, Hobbyschneiderin Annika Lohwasser und Sylvia Schmon (wir berichteten).

Die etwa 1,7 Kilometer lange Strecke hat zwei Start- und Endpunkte. Die Besucher können entweder im Garten von Sylvia Schmon beginnen oder auf dem Grafenberg. Zwischenstationen sind unter anderem der Kindergarten Brunnäcker, die Kelter, das Rathaus und das Backhaus. Selbstverständlich gibt es auch eine kulinarische Verpflegung ebenso wie die passende Unterhaltung. So wird die Jugendgruppe des Musikvereins an diesem Tag als „Straßenmusiker“ agieren. Zu sehen gibt es am Wegesrand Aquarelle, Fotografien, Weidengeflechte, Kreatives aus Textilien, Tiffanyarbeiten und mehr. Nicht zu vergessen ist auch die natürliche Umgebung der Gemeinde.

Eine feierliche Eröffnung wird es nicht geben. „Wir wollten keinen Schwerpunkt setzen“, betonte Bürgermeisterin Bauer. Jedes Handwerk und jeder Künstler solle der Höhepunkt sein, verbunden durch einen Weg. Auch Tanja Kleemann ist eine der Künstlerinnen. Auf die Frage, warum sie bei diesem Projekt mitmacht, erklärt sie, dass es oft ein Platzproblem ist. „Zuhause stehen die Werke teilweise im Keller und jetzt kann man auf die Ausstellung verweisen und zeigen, was man hat.“

Parkmöglichkeiten geschaffen

Aber nicht nur für die Großen wird am Sonntag, 10. Juni, etwas geboten. „Wir sind gerade dabei eine Schnitzeljagd zu organisieren“, so die Rathauschefin. Außerdem ist ein Mal- und Bastelangebot geplant. Der Kunstweg öffnet um 11 Uhr. Die Organisatoren verweisen zudem auf die extra für den Kunstspaziergang vorgesehenen Parkmöglichkeiten. Zum einen können die Besucher im Industriegebiet allgemein parken, etwa bei der Firma Rampf. Zum anderen in der Mörikestraße und auf den öffentlichen Parkplätzen der Rienzbühlhalle oder dem Friedhof.