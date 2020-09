An die 70 Aussteller und mehrere tausend Besucher, die sich durch die Ortsmitte schieben: Der Dettinger Kunsthandwerkermarkt ist eine Veranstaltung, die sich stets einer enormen Resonanz erfreut. Was sonst ein Segen ist, bereitet in Pandemie-Zeiten Kopfzerbrechen. Zu hoch ist das Risiko, dass der Ma...