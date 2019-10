Das sind doch mal gute Nachrichten zum 25. Kunsthandwerkermarkt in Dettingen: „Wir haben so viele Stände wie noch nie, wir sind sehr erfreut über diese große Nachfrage“, sagt Regine Ries, Leiterin des Kulturamtes und zuständig für die Organisation des Marktes. Mehr als 80 Marktbeschicker werden sich am Wochenende in der Ortsmitte tummeln, um Selbstgemachtes anzubieten. Angefangen hat man einst mit etwa 40, in den Vorjahren hat es sich meist zwischen 60 und 70 Ständen eingependelt.

Gefilzt und gedrechselt

Gefilzt, gedrechselt, gestrickt, getöpfert, Schmuck, Kleidung, Floristik: Es wird alles aus der Welt des Kunsthandwerks geben und das in hoher Qualität. Denn nicht jeder, der dabei sein will, wird genommen, die Organisatoren achten darauf, dass das Angebot passt. Zwar liege die Kunst im Auge des Betrachters, betont Ries, aber eines ist unabdingbar: „Wir legen sehr viel Wert auf das Selbermachen“ und auch, dass die Palette breit und abwechslungsreich ist. Da dürfte also für jeden Freund des Schönen und für jeden Anhänger des „Do it yourself“ etwas dabei sein.

Verkaufsoffener Sonntag

Neben dem Einkaufen lockt an diesem Wochenende auch wieder ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm (siehe Infokasten). Einer der Höhepunkte ist mit Sicherheit der Kettensägenkünstler, der des Lärmes wegen sein Können auf dem Uhlandschulhof präsentiert. Dabei wird vor den Augen der Zuschauer sogar ein echt „Dettingerisches Objekt“ entstehen. Auch im Zillenhardt-Saal wird einiges geboten. Neben der Kaffeestube des Fördervereins der Schillerschule (es gibt seit diesem Schuljahr nur noch einen Förderverein) gibt es Bastelangebote der Gemeinde. Das Kulturamt hat sich mehrere Aktionen überlegt, die Auszubildenden und Bundesfreiwilligendienstler helfen bei der Umsetzung. Die Kinder können Dosen gestalten oder Steine bemalen. Diese Programmpunkte gibt es an beiden Tagen.

Kunstausstellung im Rathaus

Am Sonntag gibt es dann noch weitere Höhepunkte. Da wäre zum einen die Ausstellung im Rathaus: Hobby-Künstler Kurt Friedrich zeigt erstmals seine Bilder in der Ausstellung „Farben und Formen ohne Normen“. Friedrich malt seit seinem 20. Lebensjahr in unterschiedlichsten Techniken, er „komponiert“ seine Bilder regelrecht, heißt es in der Mitteilung, „er spielt mit Farbe sowie seinen unterschiedlichsten Materialien“. Vor dem Rathaus wird es am Sonntag dann informativ: Die Bürger werden auf den neuesten Stand gebracht, was die aktuelle Lokalpolitik angeht, zudem dürfen sie Fragen stellen. Vor einigen Jahren wurde dieser Infotag eingeführt und er ersetzt die Bürgerversammlungen. „Es kommen immer mehr Leute, die sich informieren oder mit uns sprechen wollen,“ sagt Bürgermeister Michael Hillert. Das zeigt ihm, dass es wichtig ist, zum Bürger zu gehen, der sich an solch einem Tag leichter tue, in Kontakt zu Verwaltung und Gemeinderat zu kommen.

Heimatmuseum öffnet

Auch die Einzelhändler haben am Sonntag einen verkaufsoffenen Tag und das Heimatmuseum öffnet seine Pforten. Neben Einblick in die Geschichte Dettingens gibt es dort Rahmkuchen, Kaffee und Kuchen, selbstgebrautes Bier und Musikgenuss. Die Schmiede ist in Betrieb und die Ausstellung zu Leben und Wirken von Wilhelm und Walter Ellwanger lädt zum Besuch ein.