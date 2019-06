Häufig wird kritisiert, dass den Metzingern in Metzingen zu wenig geboten werde. Eine besonders sehenswerte Ausnahme bildet da der Schwäbische Kunstmarkt. Diese zweitägige Kunst- und Handwerkerausstellung rund um den Kelternplatz ist schon alleine durch seine Terminierung am Pfingstsonntag und -montag ausschließlich für die Einheimischen gemacht, denn an diesen Tagen verirrt sich kein Einkaufstourist in die Stadt.

Und tatsächlich konnte sich die Stadt Metzingen als Veranstalter auf die Besucher verlassen, die in Scharen das bunte Angebot in den Keltern oder unter freiem Himmel begutachteten – zumindest solange, wie der Himmel seine Schleusen dicht halten konnte, was er an beiden Tagen immerhin länger tat, als es die Prognosen vorausgesagt hatten.

Mehr als 90 Aussteller

Mehr als 90 Künstler und Handwerker hatten ihre Stände in oder um die Keltern herum aufgebaut. Selten traf der Spruch „Da war für jeden Geschmack etwas dabei“ so treffend zu wie auf diesen Kunstmarkt. Ob Schmuck aller Art, Kleidung, Bilder, Dekorationen für den Garten oder drinnen, Papierkunst, Spielsachen – an wenigstens einem Stand fand jeder Besucher etwas, was unter die Rubrik „das könnte ich eigentlich mitnehmen“ gefallen ist.

Auch die Vielzahl der verwendeten Materialien sorgte für eine große Abwechslung: Gold, Silber, Metall, alle Arten von Stoffen, Leder, Glas und Papier seien da nur genannt, oder Zucker.

In einem kleinen unscheinbaren Wohnwagen war nämlich auch die Bonbonmanukatur „Bonbole“ aus Schwäbisch Gmünd in die Sieben-Keltern-Stadt gekommen. Wie fast 40 andere Aussteller auch, waren Gaby Haberkern und Eike Möller angereist, um den Besuchern ihr Handwerk vor Ort zu zeigen. Bis 1984 war Bonbonmacher übrigens ein offizieller Lehrberuf, heute gibt es in Baden-Württemberg nur noch vier Betriebe, die die Süßwaren von Hand herstellen. Und nur zwei davon, einer davon ist das „Bonbole“, machen sogar mehrfarbige Bonbons. „Eigentlich ist die Bonbonmacherei nicht schwer“, sagte Eike Möller zu den Besuchern, die dicht gedrängt vor seinem Wagen standen, solange man die Farbmuster nicht mit einbaue. „Aber das Auge schlotzt ja schließlich auch mit. Deshalb machen wir Bonbons mit Muster“, ergänzte Gaby Haberkern.

Warum dazu dicke Handschuhe wegen der heißen Zuckermasse, eine Schere, eine alte Pillenmaschine und der Hokuspokus, wie man Farbe aus der Bonbonmasse einfach herauszieht, gehören, erklärten die beiden ihrem Publikum, das dann die noch warmen Lutscher oder Bonbons natürlich auch gleich noch probieren durfte.

Beliebte Live-Vorführungen

Nicht nur an der Bonbonmacherei, auch an den vielen anderen Ständen, an denen man live die Entstehung von Kunst und Handwerk erleben konnte, herrschte reger Betrieb. Ob Silberschmied, Glasbrenner, Makramee-Knüpfer, alle freuten sich, dass die Besucher Interesse an ihrer Handwerkskunst zeigten.

Kleiner Wermutstropfen: An beiden Tagen sorgte der Regen dafür, dass zumindest an den Ständen im Freien der Besucherstrom all zu früh abriss. „Wir kommen seit zehn Jahren auf den Pfingstmarkt, an einem der beiden Tage regnet es immer“, weiß Silberschmiedemeister Michael Uhlig aus Eningen. Er hatte sich deswegen in diesem Jahr erstmals einen Platz in der Marktkelter ergattert. Dieses Glück konnten freilich nicht alle Aussteller teilen.

Um den 33. Schwäbischen Kunstmarkt als echte Metzinger Veranstaltung noch abzurunden, waren, neben den Metzinger Künstlern, auch zwei Metzinger Vereine vertreten. Der Förderkreis Metzinger Keltern war für die Bewirtung der Besucher zuständig, die Hundesportfreunde bewachten in zwei Nächten mit vierbeiniger Begleitung den Kelternplatz, damit von den aufgebauten Zelten und Kunstgegenständen nichts abhanden kommen konnte.