Die alte Weingärtner- und Industriestadt auf der einen Seite und die moderne, expandierende Outletcity auf der anderen: In diesem Spannungsfeld bewegt sich das Leben in Metzingen. Mit dem Aufeinandertreffen dieser beiden unterschiedlichen Pole befasst sich nun zum zweiten Mal ein international renommierter Künstler. Für das Artsproject Metzingen, eine Reihe, die von der Stadt initiiert worden ist, schafft der aus Japan stammende Künstler Tadashi Kawamata so genannte Kaminnester. Vor zwei Jahren hatte die dänische Künstlergruppe Superflex für die Artsproject-Reihe überdimensionale Blumenkübel für die Kelternstadt entworfen.

Die Kaminnester installiert Kawamata zwischen dem 10. und 12. Juli, sofern das Wetter in diesem Zeitraum mitspielt. Anschließend sind die Holzkonstruktionen bis zum 20. Oktober zu sehen. Ihren Platz finden die Kunstwerke auf dem Gelände der Motorworld Manufaktur, auf einem Schornstein der Firma Storopack sowie auf zwei Kaminen der Outletcity in der Mühlwiesenstraße und in der Friedrich-Herrmann-Straße. Zu sehen sind die Installationen von allen Straßen und Plätzen der Innenstadt sowie von der Outletcity aus.

Mit dem Kunstprojekt, sagt Kuratorin Susanne Jakob, wolle Kawamata zum einen auf die Vergangenheit Metzingens als wichtigem Standort der Textilindustrie verweisen. Zum anderen gehe es in seinem Konzept darum, den Luftraum als weitere Raum- und Wahrnehmungszone zu thematisieren. Das Projekt, so hat es der Künstler während eines ersten Besuchs in der Kelternstadt formuliert, könnte ein Zeichen für Metzingen sein und zugleich eine Metapher für Reisende, Fremde und Outletshops. Schließlich erinnern die großen Nester nicht zufällig an die Behausungen von Zugvögeln. Allerdings sind diese Holzkonstruktionen nur ein Bestandteil der Kunstaktion.

Exponate aus 30 Jahren

Ein weiterer Aspekt wird in einem Ausstellungsraum in der Paulinenstraße 7 zu besichtigen sein. Dort erfahren die Besucher vom 4. Juli bis zum 29. September mehr über Tadashi Kawamata, dessen künstlerische Strategie und Arbeitsweise. Zu sehen ist unter anderem eine komprimierte Auswahl seiner bereits umgesetzten Projekte. Die Werkschau umfasst einen Zeitraum von immerhin 30 Jahren. Im Mittelpunkt stehen indessen jene Exponate, die den künstlerischen Entwicklungsprozess der Metzinger Kaminnester illustrieren. Tadashi Kawamata will zudem eine Arbeit für den Ausstellungsraum selbst realisieren, die bei der Vernissage am 3. Juli ab 19 Uhr präsentiert wird.

Bereits ab Sonntag, 30. Juni, wird der Künstler erneut in die Sieben-Keltern-Stadt kommen, da am 1. Juli Workshops mit Studenten der bildhauenden Künste und angehenden Stadtplanern aus Stuttgart beginnen. Im Rahmen dieser einwöchigen Seminare entstehen die überdimensionalen Nester in den Räumen der Neuhäuser Zimmerei Bärmann. Im Anschluss werden diese dann auf den Kaminen installiert.

