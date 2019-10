Vor 30 Jahren spielte der Neckartenzlinger Kulturring seine erste Saison, was in diesem Jahr schon kräftig gefeiert wurde. Gegründet wurde der Verein freilich schon im Jahr 1988, sodass der Kulturring sogar ein Jahr älter ist. Inzwischen ist er eine Institution weit über die Region hinaus. Und es ist in der Tat beeindruckend, was der Verein Spielzeit für Spielzeit auf die Beine stellt.

Gemeinde wollte ursprünglich alles dem Erdboden gleichmachen

Begonnen hat alles damit, dass das Textil-Unternehmen Melchior aufgeben musste. Die Gemeinde wollte ursprünglich alles dem Erdboden gleichmachen, doch das ehemalige Turbinen- und Werkstattgebäude wurde unter Denkmalschutz gestellt. Es wurde zur Melchior-Festhalle umgebaut. Der Architekt, Prof. Peter Hübner hatte zunächst die Idee, „Bürger bauen ihre Festhalle selbst“, doch der Gemeinderat wollte „etwas richtiges“. So wurde das Gebäude von Profis geplant und gebaut.

Der damalige Bürgermeister Hans Schäfer fand es schade, wenn die neue Halle nur für Vereinsveranstaltungen genutzt würde. So kam es zur Gründung des Kulturrings. „Ohne die Halle“, sagt der Erste Vorsitzende, Helmuth Kern, „gäbe es den Kulturring nicht und umgekehrt.“ Bewerkstelligt wird im Kulturring alles im Ehrenamt, das gilt auch für die Stelle des Geschäftsführers. „Man muss natürlich sagen“, so Geschäftsführer Gerd Lohrmann, „dass ohne Mithilfe der Gemeinde nichts gehen würde.“

Der Kulturring bietet Veranstaltungen in vier Sparten. Die große Reihe bietet Theateraufführungen wie Schauspiele, Komödien, Tragödien, Klassisches und Modernes. Geboten werden fünf Veranstaltungen im Jahr. Die kleine Reihe beinhaltet Musik für kleine Besetzungen im intimen Rahmen in unmittelbarer Begegnung mit den Musikern – ein Podium für junge und für arrivierte Künstler.

Kinder an das Theater heranführen

Auch hier sind fünf Abende pro Jahr vorgesehen. Die dritte Kategorie ist Kleinkunst, eine Bühne für Kabarett, Stegreifkomödien, Comedy, Chanson, Mundart- und Marionettentheater. Und dann gibt es noch das Kinder- und Jugendtheater. Hier sollen Kinder aus dem Kindergarten und Grundschüler an das Theater herangeführt werden. Für Kindergärten und Grundschulen gibt es je eine Aufführung pro Theatersaison.

Für jede Sparte einen Arbeitskreis

Für jede Sparte gibt es jeweils einen Arbeitskreis, dessen Mitglieder das Programm zusammenstellt. „Und zwar“, so Werner Friedl, „ganz autonom, da geht es total demokratisch zu.“ Das Programm wird aber schon dem Vorstand und dem Ausschuss vorgelegt.

Ziel und Zweck des Kulturrings ist es, in Neckartenzlingen attraktive Veranstaltungen mit professionellen Künstlern anzubieten. Der Verein ist stolz darauf, gute und abwechslungsreiche Unterhaltung für Neckartenzlingen und Umgebung bieten zu können. Dem Kulturring ist es wichtig, eine ausgewogene Mischung aus Klassischem und Modernem anzubieten. Dabei treten in der Melchior-Festhalle junge aufstrebende Talente sowie bekannte Größen ihres Fachs auf.

Auch für die Zukunft gilt, an Bewährtem festzuhalten, und Kontinuität zu bewahren. Das bisherige Angebot soll selbstredend gehalten werden, dazu gehört auch ein ergänzendes Programm für Gymnasiasten.

Das könnte dich auch interessieren: