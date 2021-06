Der erste Juli ist ein wichtiges Datum für Kinofans, denn an diesem Tag öffnen sich nach der Coronazwangspause wieder die Leinwände in den Filmtheatern, konkret auch im Luna in Metzingen und im Forum 22 in Bad Urach.

Fast zeitgleich beginnt das Kulturprogramm des Veranstaltungsrings Metzingen (VRM...