In Kappishäusern hat es in einer Küche gebrannt. Ein Zehnjähriger musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Rettungskräfte mussten am Donnerstagnachmittag in die Metzinger Straße in Kappishäusern ausrücken, weil in einer Küche Feuer ausgebrochen ist. Dazu kam es aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich der Spüle kurz vor 17.30 Uhr.

Feuerwehr rückt mit fünf Fahrzeugen aus

Der Feuerwehr, die mit 36 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen ausgerückt war, ist es zügig gelungen, das Feuer zu löschen. Dadurch konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Zimmer verhindert werden.

Zehnjähriger im Krankenhaus

Ein zehnjähriger Junge musste mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.

Das könnte Dich auch interessieren:

Drogen im Ermstal Kiloweise Marihuana in Autowerkstatt gedealt In einer Werkstatt im Ermstal haben zwei Männer Marihuana und Haschisch versteckt. Am Landgericht findet zur Zeit der Prozess gegen die beiden statt.