Zukunftsprojekt Kritischer Blick auf das Heidengrabenzentrum

Erkenbrechtsweiler / Alexander Thomys

Wie steht es um das geplante Heidengrabenzentrum? Das erste Teilprojekt, der Kelten-Erlebnispfad, dürfte demnächst mit Fördermitteln rechnen. Doch das Herzstück des Projektes, das Informationszentrum am Burrenhof, ein Millionenprojekt, das die Gemeinden Erkenbrechtsweiler, Grabenstetten und Hülben mit Förderung des Landes schultern wollen, sieht zumindest Esslingens Landrat Heinz Eininger zunehmend skeptisch.

Bei der Amtseinsetzung von Bürgermeister Roman Weiß, den die Erkenbrechtsweiler bei einer hohen Wahlbeteiligung mit rund 93 Prozent der Stimmen in eine dritte Amtszeit geschickt haben, mahnte Landrat Eininger eine „nüchterne Betrachtung“ des geplanten Heidengrabenzentrums an. Seiner Einschätzung nach müsse sich die Gemeinde Erkenbrechtsweiler in Zukunft vor allem auf ihre Pflichtaufgaben konzentrieren. „Ab dem Haushalt 2018 gelingt ihnen keine positive Investitonsrate mehr. Bis 2020 werden die Rücklagen abschmelzen“, erklärte Eininger.

Und weiter: „Sie müssen sorgsam haushalten. Ich sage das auch mit Blick auf das Heidengrabenzentrum.“ Chancen und Risiken müssten sorgsam abgewägt werden, mahnte Eininger. „Ich will nicht als Miesepeter unterwegs sein, aber dieses Thema müssen wir nüchtern betrachten.“

Warten auf das Land

Bürgermeister Roman Weiß wollte das Heidengrabenzentrum nicht ganz so negativ sehen. „Wir sind da guter Dinge, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.“ Tatsächlich sei das Land derzeit dabei, Fördermöglichkeiten für alle drei Kelten-Hochburgen in Baden-Württemberg zu prüfen, für die Heuneburg, das Keltenmuseum in Hochdorf und für den Heidengraben, erklärte Weiß. „Ich bin so lange guter Dinge, bis es schlussendlich heißt: nö, es geht nicht“, orakelte der Erkenbrechtsweiler Bürgermeister.

Für den Schultes gab es dann noch viel Lob. Werner Huber, stellvertretender Bürgermeister, sprach von einem „hervorragenden Wahlergebnis“ für Weiß und nannte zahlreiche Projekte, die unter der Federführung des Bürgermeisters in die Realität umgesetzt werden konnten, wie etwa die Teilsanierung der Mehrzweckhalle. Die Hälfte der Baukosten in Höhe von 1,6 Millionen Euro sei durch verschiedene Fördertöpfe finanziert worden. „Da sind sie nicht ganz tatenlos gewesen“, bescheinigte Huber seinem Bürgermeister.

Landrat Eininger lobte den Erkenbrechtsweiler Schultes vor allem für seine Bereitschaft, Asylbewerber in der Albgemeinde aufzunehmen. „Da sind sie voran gegangen und haben der Bürgerschaft und dem Ehrenamt einiges abverlangt“, sagte Eininger. Der vielgelobte Schultes dankte in seinem Grußwort vor allem seiner Familie, die viel Verständnis aufbringen, ihn aber auch ermahnend „erden“ würde. Oft stünde er von der Arbeit unter Strom. „Der Weg nach Hause ist manchmal zu kurz.“