Neuhausen Kreative Köpfe in der Kelter: Basarteam bastelt wieder

Neuhausen / Regine Lotterer

Wenn das Basarteam des Neuhäuser Kelternvereins zum Ostermarkt einlädt, lässt sich die Kundschaft nicht lange bitten. Längst hat sich herumgesprochen, dass dort ganz besondere Kreationen zu haben sind, keine Allerweltsprodukte, sondern handgefertigte Schönheiten. Unikate allesamt. Gut 20 Köpfe zählt das Basarteam, weiß Ortsvorsteherin Lilli Reusch, die selbst zum Kreis der Kreativen gehört. Aus beinahe allem, was das Team in seine Finger bekommt, entsteht Hübsches für Heim und Garten. Auch einzelne Möbelstücke stehen zum Verkauf, eine historische Truhe etwa oder alte Stühle, die von den Kreativen entsprechend aufgearbeitet worden sind.

Nicht selten findet das Basarteam sein Ausgangsmaterial in Abbruchhäusern, erzählt Lilli Reusch. Hier hilft den Aktiven mitunter auch der Zufall und ein inzwischen gut geschultes Auge für alte Schätze, die sich hinter maroden Mauern verbergen.

Längst hat sich das Team zu einer wichtigen Säule des Neuhäuser Kelternvereins entwickelt, betont Reusch, denn die Einnahmen aus dem Basar sind ein bedeutender Posten in der Kasse. Zumal der Verein schon seit geraumer Zeit Geld anspart, um die Innere Kelter endlich mit einer Heizung ausstatten zu können. Noch gilt es, diesbezüglich verschiedene Details zu klären, unter anderem mit dem Denkmalamt. Der lange gehegte Traum steht aber kurz vor der Realisierung, wie Lilli Reusch erzählt. Auch deshalb hofft das Basarteam in diesem Jahr auf besonders gute Geschäfte, um die Vereinsfinanzen mit einer namhaften Summe aufbessern zu können. Reich bestückt werden die Verkaufstische am 24. März in jedem Fall sein. Freuen dürfen sich die Kunden auf viele frühlingshafte Exponate, denen Naturmaterialien wie Moos, Äste, Schneckenhäuschen und Efeu einen ganz eigenen Charakter verleihen.

Wer sich mit der Sorge trägt, womöglich mit leeren Händen nach Hause gehen zu müssen, weil er nicht gleich zur Basareröffnung vorbeigeschaut hat, der darf sich indessen entspannt zurücklehnen. Keiner muss die Kelter ohne ein schmuckes Objekt verlassen, versprechen die Kreativen. Mitunter fällt es den Besuchern sogar leichter, das eine oder andere hübsche Stück zu entdecken, wenn der erste Ansturm vorüber ist, sagt Lilli Reusch. Zumal das Basarteam den ganzen Nachmittag über bereitsteht, um das Sortiment ansprechend zu präsentieren und zu ergänzen.

Wer vorbeischaut, der ist zudem eingeladen, sich niederzulassen und selbst gebackene Kuchen zu genießen. Die Kaffeestube in der historischen Kelter hat sich im Laufe der Jahre zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt, erzählt Lilli Reusch: „Hier kommen die Leute zusammen.“ Manche Paare haben für ihren Besuch in der Inneren Kelter übrigens längst eine perfekte Arbeitsteilung entwickelt: Während die Frau in aller Ruhe nach den passenden Dekoartikeln sucht, nimmt der Mann schon einmal Platz und ordert Kaffee und Kuchen. Seit dieser Woche ist auch das Basarteam wieder von Montag bis Freitag in der Inneren Kelter zu finden. Zwischen 14.30 und 21 Uhr wird dann gebastelt, wer mag, darf gerne vorbeischauen und mit anpacken. Ebenso willkommen sind Besucher, die verschiedene Materialien für die Exponate abliefern möchten.