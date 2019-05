Der Gemeinderat hat mit großer Mehrheit beschlossen, einen Architekten-Wettbewerb für den Bau des neuen Naturwissenschaft- und Techniktrakts (NWT) am Bonhoeffer-Gymnasium auszuloben. Im September dieses Jahres soll das Verfahren ausgeschrieben werden, im August 2022 soll der Neubau fertig sein. Von einem Wettbewerb erhofft sich die Verwaltung eine breite Auswahl an Entwürfen und verschiedene Lösungsvorschläge für eine durchaus diffizile Aufgabenstellung. Schließlich werde nicht auf der grünen Wiese gebaut, sondern innerhalb eines gewachsenen Gebäudekomplexes, wie es Metzingens Erste Bürgermeisterin Jacqueline Lohde formuliert. Außerdem muss der Schulbetrieb während der Bauarbeiten reibungslos weitergehen, Klassenzimmer müssen verlagert sowie im Bestand umgebaut und saniert werden. Jacqueline Lohde rechnet mit zwei Jahren Bauzeit, so lange gilt es, mit einer Interimslösung zurechtzukommen. Für diese komplexe Aufgabenstellung biete ein Architekten-Wettbewerb die Chance, die beste Alternative zu finden.

Gegenwind kam aus der CDU-Fraktion. Deren Vorsitzender Eckart Ruopp betonte, mit Architektenwettbewerbe habe die Stadt bereits des Öfteren schlechte Erfahrungen gemacht. Insbesondere, wenn es um die Kosten gegangen sei. Es sei Sache des Bauherrn zu definieren, was er wolle und welche Lösung er favorisiere. Ruopps Fraktionskollege Reinhard Brandt, der frühere Direktor des Bonhoeffer-Gymnasiums, plädierte dagegen vehement für einen Architektenwettbewerb. Damit habe die Schule in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen gemacht.

Kritik gab es aus dem Gemeinderat, weil das Raumprogramm für den neuen NWT-Trakt in der Sitzungsvorlage nicht erläutert wurde. Das Programm will Jacqueline Lohde im Juni im Gremium vorstellen. Abgestimmt ist es bereits mit der Schulleitung, den jeweiligen Fachbereichen und dem Oberschulamt.