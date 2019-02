Pflege Kranke Winterlinde am Friedhof gefällt

Kranke Winterlinde am Friedhof gefällt

Bad Urach / swp

Alte Bäume an markanten Stellen haben oft etwas Vertrautes. An vielen Orten gehören sie seit Generationen zum Stadtbild. Wenn diese Bäume jedoch krank werden, können sie auch schnell ein Sicherheitsrisiko darstellen. Deshalb ist jede Kommune dazu verpflichtet, Bäume regelmäßig zu kontrollieren und darauf zu achten, dass marodes Gehölz rechtzeitig entfernt wird.

70 Jahre auf dem Friedhof

Aus diesem Grund musste auch eine rund 70-jährige Winterlinde im Eingangsbereich des Bad Uracher Friedhofs am Montag gefällt werden. „Aufgrund des Standorts im Einfahrtsbereich, Kanal- und Wegearbeiten über viele Jahre hinweg, haben mit der Zeit zu Schäden im Wurzelbereich geführt“, so Walter Kugele, Leiter der Stadtgärtnerei. Aufgrund des hohen Totholzanteils sähe er leider nur die Möglichkeit, den Baum zu fällen, bevor herunterfallende Äste die Friedhofsbesucher und den regen Verkehr auf der Ulmer Steige ernsthaft gefährdeten, so Kugele weiter.

Stückweise gekappt

Die Baumfällung wurde von Peter Groß, einem Mitarbeiter der Stadtgärtnerei, mithilfe einer Hebebühne vorgenommen. Schritt für Schritt wurden dabei mit der Motorsäge zuerst die Äste entfernt und dann der hohe Stamm stückweise gekappt. Leer soll die Stelle vor dem Stadtfriedhof nicht bleiben. Laut Walter Kugele ist dort bereits die Pflanzung einer neuen Linde geplant, nachdem ein Bodenaustausch erfolgt sei: „Eine passende Gestaltung dieses bedeutenden Ortes ist uns sehr wichtig.“ Dieser Baum wird dann hoffentlich wieder viele Generationen begleiten.