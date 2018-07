Metzingen Krämer praktiziert die Energiewende

Metzingen / Von Leonhard Fromm

Praktische Anschauung zur Energiewende in Deutschland haben gut 40 Besucher aus Industrie, Banken und Behörden, darunter viele Vorstände und Geschäftsführer, jüngst bei der Firma Krämer in Metzingen bekommen. Mit dabei: neben dem Landes-Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) auch Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler.

Der Spezialist für Laufstege an Maschinen, Leitern und Handläufen, hat 2014 begonnen, seinen 40-Mann-Betrieb energieautark zu machen. Einstieg für Inhaber Stefan Krämer war das Energiemanagementsystem (EMS) Emsyst 4.0 der Firma Riempp aus Oberboihingen, um Verbräuche erfassen, vergleichen und mit dem Bedarf abstimmen zu können. „Emsyst öffnet seither im Sommer automatisch nachts die Dachfenster, um die Halle zu kühlen,“ beschreibt Krämer eine simple Funktion. Und bei Regen schließt das Sensor-gestützte Softwaresystem die Luken. In Emsyst ist aber auch hinterlegt, wie viel Lux Helligkeit es in der Halle haben soll und das Programm gibt entsprechend LED-Licht hinzu. Dasselbe gilt für die Abschaltung des Druckluftkompressors und sonntags prüft das EMS 15 Minuten das Druckluftsystem im Ruhemodus auf Leckagen.

Seit 2015 deckt eine 74 kWp-PV-Anlage auf dem Hallendach die Hälfte des verbliebenen Strombedarfs und dank eines 2017 hinzu gekommenen 47 kW-Speichers, der die Energie der Abendstunden und vom Wochenende aufnimmt, stieg der Autarkiegrad weiter. „Emsyst koordiniert all diese Prozesse und hat die Lastspitze von 64 auf 54 kW gesenkt,“ so Krämer. In Summe sank der Gesamtstromverbrauch binnen fünf Jahren um 30 Prozent, der Zukauf von Strom um 60 Prozent und dank Batteriespeicher reduziert Krämer seine Einspeisung ins Netz um ein Viertel.

Friedrich Riempp betont, dass seine Lösung keine Kabel und Leitungen benötige, weil sie rein auf BUS-, Funktechnik, Sensoren und WLAN basiere. „Vergessen Sie alles, was sie bisher über Energiemanagementsysteme gehört haben,“ sagt Riempp. Herkömmliche Systeme erfassten nur Daten. In seinem aber definiere der Nutzer Ziele, die via Software programmiert und erreicht werden. Die steigende Anzahl der auch überregional installierten Lösungen, von denen Krämer 2014 die erste gewesen sei, belegten, dass Einsparungen von bis zu 40 Prozent möglich sind und die Amortisation der Investition bei 18 Monaten liegt.

„Wir wollen bis 2050 den Energieverbrauch halbieren und die verbleibende Hälfte zu 80 Prozent regenerativ erzeugen,“ wiederholt Minister Untersteller in der dekorierten Produktionshalle die Pläne der Bundesregierung. Wenn Krämer schon heute fast so weit sei, zeige dies, dass die Vorgaben realistisch sind. Die Aufgabe werde durch die Sektorenkopplung immer komplexer, weil die Energiewende auch Mobilität und Wohnen betrifft. Er ist zuversichtlich, dass die Politik trotz Energiewende die Versorgungssicherheit gewährleistet und den Netzausbau voranbringt. Die grün-schwarze Landesregierung leiste ihren Beitrag dazu.