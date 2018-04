Region Kräftige Investition in die Straßensanierung

Region / SWP

Lange musste der Landkreis Reutlingen warten: Jetzt stehen die B28, die B297, die B313 und die L383 vor der Sanierung.

Die grün-schwarze Koalition hat großzügige Mittel aus dem laufenden Sanierungsprogramm bewilligt. Mittel stehen bereit für die Fahrbahndeckenerneuerung der B28 im Bereich Böhringer Steige, was aufgrund eines Hangrutsches erforderlich wurde. Für die Erneuerung der Fahrbahndecke der B 297 auf dem Streckenabschnitt zwischen Pliezhausen und dem Anschluss an die B 27, sowie der Fahrbahnbelag der B313 zwischen Grafenberg bis zur Abzweigung der K6731 nach Tischhardt und die Erneuerung der Fahrbahndecke der L 383,Reutlingen Gönningen bis Ohmenhäuser Weg wurden ebenfalls Mittel bewilligt.

Gebot der Vernunft

„Die grün-geführte Landesregierung investiert seit Jahren massiv in den Erhalt von Straßen und Brücken. Diese Linie wollen wir beibehalten“, sagt der Grüne Landtagsabgeordnete Thomas Poreski. „Eine schnelle Straßensanierung ist ein Gebot der Vernunft. Das ist wie beim Zahnarzt: Es ist klüger, kleine Löcher so früh wie möglich zu beseitigen, als das Problem auf die lange Bank zu schieben“, so Poreski. Und Poreski weiter: „Für die Straßensanierung heißt das: Wenn wir heute zügig sanieren, müssen wir später kein Steuergeld in einen vielfach kostspieligeren grundhafte Sanierung stecken.“

Verkehrssicherheit erhöht

Baulänge der geplanten Maßnahme: 8400 Meter. Durch die Beseitigung von Fahrbahnschäden würde die Verkehrssicherheit erhöht und die wirtschaftliche Infrastruktur im Landkreis Reutlingen gestärkt. „Grün-Schwarz macht den Weg frei für das dringend benötigte Lifting der Straßen“, sagt Poreski.

Im Sanierungsprogramm 2018 werden landesweit insgesamt mehr als 280 neue Maßnahmen umgesetzt: Für den Erhalt von Bundesstraßen gibt das Land 390 Millionen Euro, für Landesstraßen rund 110 Millionen Euro aus. Zum Programm gehören Fahrbahn-Erneuerungen, Lärmschutzwände, oder die Ertüchtigung von Brücken.