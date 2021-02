Seit zwei Tagen in aller Munde, und bald womöglich in jeder Nase. Mit einem überraschenden Tweet am Dienstag kündigte Gesundheitsminister Jens Spahn eine massive Ausweitung der nationalen Teststrategie an. Inmitten der Debatte darüber, wie realistisch Spahns Pläne sind, hat in Bad Urachs Festha...