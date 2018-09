Wein: Lese-Woche Kork oder Schraubverschluss?

Metzingen / Simon Wagner

Seit mehreren Jahren entzweien sich feine Weingeister darüber, wie man eine Flasche Wein wohl zu verschließen habe. Winzer, Weinliebhaber, Experten und Wissenschaften ringen darum, wie Wein im Sinne der Reifeentfaltung bestmöglich und so lange wie möglich auch nach der ersten Öffnung gelagert werden kann. Korken oder Schraubverschluss, das ist hier die Frage.

Korkverschluss hat nicht nur Vorteile

Die Traditionalisten rühmen das natürliche Material der Korkeiche. Sie halte nicht nur dicht, sondern lasse zugleich kleine Mengen an Sauerstoff in die Flasche. Durch den leicht erhöhten Sauerstoffkontakt, so das Argument, entwickle sich ein Wein unter Umständen in der Flasche weiter. Diese Aromen werden besonders bei Rotwein geschätzt. Jedoch gibt es keine eindeutige Studie, die belegt, dass ein besonders guter Geschmack auf zusätzlichen Sauerstoffkontakt zurückführen ist.

Außerdem hat ein Korkverschluss schon aufgrund seines Materials nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Stehend gelagert, kann der Korken porös werden und die Flasche nicht mehr optimal verschließen. Eindringende Gerüche können den Geschmack verderben. Wenn ein Wein „korkt“ ist dafür der Stoff Trichloranisol (TCA) verantwortlich. Ein Risiko, das bei einem Schraubverschluss aus Metall gänzlich auszuschließen ist. Gleichwohl sehen Puristen in ihm den Untergang der gepflegten Weinkultur.

Schraubverschluss die Sicherheit eines Korkens

Ohne Zweifel verleiht der Korken mehr Flair als der Drehverschluss. Gleichwohl, besitzt ein Schraubverschluss die Sicherheit eines Korkens, ohne aber seine Nachteile zu haben. Er hält dicht und schützt vor schädlichen Einflüssen. Da er nicht porös werden kann, lassen sich Flaschen mit Schraubverschluss sogar stehend lagern und nach der ersten Öffnung wieder sicher verschließen. Außerdem gehört die Annahme, ein Wein könne unter einem Schraubdeckel nicht weiter reifen, ins Reich der Legende. Bei der Abfüllung befindet sich immer ein kleiner Rest an Sauerstoff in der Flasche. Analysen haben ergeben, dass für das weitere Heranreifen kein zusätzlicher Sauerstoff nötig ist. Ebenso wie bei einem Korken reiften alte Rotweine mit Schraubverschluss nach einigen Jahren zu. Das schlechte Image des Schraubdeckels ist also nicht gerechtfertigt. Mit der Ahnung, es handle sich zwangsläufig um Discounter-Wein, liegt man zumeist falsch. Wie beim Wein selbst, ist es also immer auch eine Geschmacks- und manchmal auch eine Stilfrage.

