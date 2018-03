Metzingen/Pfullingen / swp

„Sax meets Swing“ heißt es am kommenden Sonntag, 18. März, um 18 Uhr in der St. Bonifatiuskirche in Metzingen und am Samstag, 24. März, um 19 Uhr in der Martinskirche in Pfullingen. Der Erlös ist zu Gunsten des Fördervereins krebskranker Kinder Tübingen. Dabei handelt es sich um neun Hobbymusiker, die sich als Blechbläser-Quintett und Saxophon-Quartett gesucht und gefunden haben. Sie sind allesamt begeistert von der Idee, gemeinsam ein Konzert zu geben und dabei auch noch etwas Gutes zu tun.