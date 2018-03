Kultur Konzert und Lesung zugleich

Dapfen/Hülben / swp

Die evangelische Kirchengemeinde Dapfen veranstaltet im Rahmen des 26. Eiermarkts am Freitag, 23. März, eine Konzertlesung. An diesem besonderen Abend werden sich in der Martinskirche ab 19 Uhr Musik und Wort in einem tiefgründigen Wechselspiel ergänzen. Die Hülbener Autorin Christine Steudle liest aus ihrem Roman und die Esslinger Sängerin/Songwriterin Steffi Neumann fasst die Texte in einen einzigartigen musikalischen Rahmen.

Das Buch „Masterplan – Sein Wille geschehe?“ behandelt das fast unerträgliche Spannungsfeld zwischen den eigenen Wünschen und Vorstellungen und dem Willen Gottes. Die Gedankenspirale von „was wäre gewesen, wenn…“ hat schon viele Menschen in ihren Bann gezogen und oft kommen in der eigenen Lebensgeschichte scheinbar bessere Alternativen in den Sinn. Genau so denkt auch die Protagonistin in Steudles Roman, bis sie eines Morgens in einer alternativen Wirklichkeit erwacht.

Steffi Neumann erlangte als Solistin im Popchor der Landeskirche, bei der Pop-Messias-Tour oder beim Chormusical „Amazing Grace“ über die Landesgrenzen hinaus den Ruf einer hervorragenden Künstlerin. Mit ihrer prägnanten und wandelbaren Stimme verfügt sie über eine beachtliche Diskografie. In Ihrer CD „Lichtblicke“ singt sie über den Glauben, die kleinen Oasen im Alltag, die Geschenke an uns selbst sein können, und über das, was der Seele gut tut.

Der Eintritt zu diesem stimmungsvollen Event ist frei. Weitere Informationen und Hörproben gibt es unter www.steffineumann.com oder unter www.ganzgar.com.