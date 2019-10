Über die Existenzberechtigung von Cover- oder Tribute-Bands diskutiert am Mittwochabend im Glemser „Hirsch“ keiner. Ob Smokie in die Kategorie ernstzunehmender Rock-Bands gehören oder vielmehr im Schlager zuhause sind, wird auch nicht angesprochen. Beim nunmehr vierten Auftritt der nordenglischen Band Spirit of Smokie in der seit den frühen 1990ern sukzessive auf stetig professionellerem Level vom Dorfgasthof zum Kultur­ort umfunktionierten Kneipe steht rund 100 Männern und Frauen – und einem Kind – der Sinn nach Pop-Hits. Und – ja, auch – Schnulzen.

Wenn die doch so schön sind wie „Alice“, ein All-Time-Favourite so gut wie jedes in den späten 70er und frühen 80er Jahren sozialisierten Musikliebhabers, und nicht zuletzt durch Dieter Thomas Kuhns ehrfurchtsvolle Verhohnepiepelung der deutschen Schlager-Version auch etlichen Vertretern nachfolgender Generationen.

Hits hallen nach

Wenn die so wunderbar in Innenohr und Seele nachhallen wie „Needles And Pins“, so melodisch eingängig zum Mitwippen einladen wie „Oh Carol“, „Lay Back In The Arms Of Someone“, „If You Think You Know How To Love Me“, „Mexican Girl“ – und natürlich „I’ll Meet You At Midnight“.

Songs wie wohlige Seufzer

Kaum hebt Spirit-of-Smokie-Sänger und -Gitarrist Dean Barton zum Konzertbeginn zu diesem Song von 1976 an, ertönt aus dem Publikum in der vollbesetzten Gaststube und dem sich via offenem Gebälk nahtlos anschließenden Saal der erste wohlige Seufzer. Der Sohn von Chris Normans Nachfolger als Smokie-Sänger, Alan Barton, hatte mehr als zehn Jahre nach dessen frühem Unfalltod die Band Spirit of Smokie ins Leben gerufen – und passt mit Reibeisenstimme und Feelgood-Ausstrahlung bestens zu dessen Freunden Andy Whelan (Gitarre) und Graham Kearns (Bass), die wie er auf Barhockern Platz nehmen.

Mal zart, mal rockig

„Very comfy“, sehr gemütlich, murmelt Dean Barton – und stellt die Teetasse ab. Den Alkohol habe er kürzlich aufgegeben. Und die Zigaretten. Die Kollegen mögen frotzeln, es tut seiner Laune keinen Abbruch. Mal zart, mal rockig überzeugt er mit den „üblichen Smokie-Biggest-Hits“ ebenso wie Selbstgeschriebenem seiner sonst fünfköpfigen Band Barton bis hin zum Snow Patrol- oder Aerosmith-Cover.

Überraschung nach der Pause

Und dem abschließenden „Stairway To Heaven“-Jam mit „Hirsch“-Wirt Walter Dieterle an der dritten Gitarre. In die familiär-heimelige Atmosphäre dieses gut Zwei-Stunden-Unplugged-Konzerts passt, dass Barton nach der Pause als ersten Gastmusiker „Flo“ auf die Bühne bittet. Der Achtjährige aus Pfullingen singt mit dem Mann aus Yorkshire phonetisch und stimmlich überraschend reif „Something’s Been Making Me Blue“ – „phantastic!“, lobt da das große Vorbild und die Zuschauer fordern Zugaben.

