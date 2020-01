"Zauber des Barock – zum Jahreswechsel" heißt das Konzert, das die Familie von Ulrich Salzer bereits zum 18. Mal in der Martinskirche in Metzingen veranstaltet hat. Die war am Tag vor Silvester mit 450 Besuchern voll besetzt. Piccolo-Trompeter Otto Sauter, Star-Trompeter Walter Scholz und Organist Christian Schmitt begeistern mit einem Programm zwischen Barock, Romantik und Moderne. Nach Amanda Mcbrooms wunderbarem „The Rose“ gibt es zu Recht Standing Ovations für die drei Musiker auf der Empore. Applaus gebührt auch den drei Söhnen von Organisator Ulrich Salzer: Florian, Tobias und Christoph, die das Geschehen an der Orgel mithilfe von vier Kameras live auf eine Leinwand vor dem Altar übertragen - und Gerhard Laib, der so kenntnisreich wie unterhaltsam durch das feierliche Programm führt.