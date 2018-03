Bleichstetten Konzert im alten Schulhaus

Bleichstetten / swp

So gut war die Samstagsschule früher sicher nie besucht, als man noch den üblichen Schulstoff pauken musste: Am vergangenen Samstag war das ganz anders. Der Kulturverein St. Johann und der Arbeitskreis Alte Schule hatten zur zweiten Veranstaltung der Reihe „Samstagsschule“ nach Bleichstetten eingeladen – und es kamen zahlreiche Konzertgäste. Über 70 Besucher aus der Gemeinde und der Region wollten sich den Gig der Band „Daily Journey“ im ehemaligen Klassenzimmer nicht entgehen lassen.

Nach Promotion-Konzerten für ihre neue CD „Careless“ in Freiburg, Erlangen, Tübingen und München machten die Musiker nun Station in Bleichstetten. Sie selbst bezeichnen sich als Indy-Country-Folk-Band und bieten „musikalischen Aufbruch, verletzte Harmonie, leidenschaftlichen Groove und tiefgehende Geschichten“, wie es auf ihrem Werbeplakat für die Tournee heißt. Die drei charmanten Musiker Adrian Attinger, Friedemann Wieder und Elias Greve, die alle aus der hiesigen Region kommen, verzauberten und begeisterten Publikum und Organisatoren gleichermaßen.

Neue Konzert-Ideen geboren

Letztere freuten sich riesig über den großartigen Abend und den schönen Erfolg. „Wir freuen uns schon jetzt auf weitere Veranstaltungen in der Alten Schule, die kulturelles Leben nach Bleich­stetten bringen.“, so die Macher um die Vorsitzende Katharina Höfner. Unmittelbar im Anschluss an das Konzert wurden mit Gemeinde- und Ortschaftsräten neue Konzert-Ideen geboren. Die nächsten Events sollen bereits in den kommenden Wochen steigen und wieder begeisterte „Schüler“ auf die Alb in die Samstagsschule nach Bleichstetten locken.