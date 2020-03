Peter Schmid, ehemaliger Gastronom in Bad Urach, ist am Sonntag zum neuen Bürgermeister der Ortschaft Eppenschlag (Landkreis Freyung-Grafenau) gewählt worden. Bei den gestrigen Kommunalwahlen in Bayern setzte sich der 69-Jährige auf der Liste der CSU mit 404 Stimmen und 76,66 Prozent der Stimmen gegen seinen Mitbewerber Alfred Gilg (56) von den Freien Wählern durch. Dieser konnte lediglich 123 Stimmen (23,34 Prozent) auf sich verbuchen, wie örtliche Medien berichten. Beide traten an, nachdem sich der bisherige Amtsinhaber und Ortsvorsitzenden Christian Süß (CSU) nicht mehr zur Wahl stellte.

Ehemaliger Chef des Graf Eberhard Hotels

Im knapp 1000 Einwohner zählenden Ort Eppenschlag, in Ost-Bayern gelegen, betreibt Schmid derzeit einen Ferienhof inmitten des Naturparks Bayrischer Wald. Aus Renningen stammend, machte sich Schmid bereits im Alter von 21 Jahren mit der Traube in Urach selbstständig. Seit 1977 führte er, zusammen mit seiner Ehefrau Edeltraud, das Bad Uracher Hotel Graf Eberhard.

Ab 1996 hatte er zudem den Vorsitz der Kreisstelle Reutlingen im Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA inne. Im Jahr 2001 wurde er als Präsident an die Spitze des Verbands in Baden-Württemberg gewählt. Zwölf Jahre lang bekleidete Peter Schmid dieses Amt. Für seine Verdienste um eine umweltbewusste und regional orientierte Gastronomie wurde Peter Schmid 2013 das Bundesverdienstkreuz verliehen.