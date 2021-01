Stadtrat Holger Weiblen hat seine Mitgliedschaft in der CDU und in der CDU-Fraktion Metzingen beendet. Die Schnittmenge seien zu klein, um weiter kreativ und erfolgreich zusammenzuarbeiten. „Wir haben uns ohne Groll einvernehmlich getrennt. Ich stehe mit einer anderen Metzinger Ratsfraktion in Kontakt, die Gespräche sind noch nicht abgeschlossen“, teilt er mit. Er betont, es gäbe keine schmutzige Wäsche zu waschen.