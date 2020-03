An den vergangenen Montag werden sich kommunalpolitisch Interessierte im Landkreis Reutlingen aus zwei Gründen noch lange erinnern: Weil das Gremium einem Dienstleister die Leitung der Kreiskliniken übertrug und damit die hoheitliche Aufgabe der medizinischen Grundversorgung privatrechtlichem Gewinnstreben untergeordnet hat. Und weil zweitens eben jene Sitzung nicht vertagt wurde, obwohl das Coronavirus bis dahin Teile des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens lahmgelegt und den Rest davon auch schon im Visier hatte.

Die Sitzung war obendrein im Freien, also an der kühlen Luft. Das sollte dievermindern, für einen veritablen Katarrh dürfte es im Einzelfall ausgereicht haben. Den Landrat hat freilich der Covid-19-Erreger erwischt. Vorsorglich hat sich auch Bad Urachs Bürgermeister Elmar Rebmann, ebenfalls Kreistagsmitglied, in häuslichebegeben. Unabhängig davon mehren sich Stimmen derer, denen die staatlichen Maßnahmen zu lasch sind. Wenn das Land in eine Krise gerät, wie sie imnoch nie dagewesen war, hilft es nicht, nur an die Vernunft der Menschen zu appellieren, wie es die Bundeskanzlerin am Mittwoch getan hat. Zumal es an echten Vorbildern fehlt. Ein Beispiel: Um all die Fragen zu erörtern, die im Zusammenhang mit der Erkrankung desstehen, hatte dasauf Donnerstagnachmittag zu einer Pressekonferenz eingeladen. Nicht nur wir haben dankend abgelehnt, sondern auch Vertreter mindestens vier anderer Medienhäuser. In solchen Tagen gilt es, Kontakte zu vermeiden und auf Gewohnheiten zu verzichten, die an gewöhnlichen Tagen durchaus nützlich sind.

Andere würden gerne einen Gang zurückschalten, dürfen aber nicht. Die Austräger der kommunalen Mitteilungsblätter etwa. Die sind nachmittags unterwegs und treffen auf viele Menschen. Da aber alle Veranstaltungen ausfallen und das Vereinsleben erlahmt ist, warum diese Blätter austragen? Weil es die jeweiligen Rathauschefs so wollen. Dieses Land erlebt einen Sturzflug, das werden bald die Beschäftigten fast sämtlicher Branchen zu spüren bekommen. Rezession, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit. Davon werden freilich Beamte und Politiker nicht betroffen sein. Wir sehr sich auf die Vernunft der Menschen bauen lässt, zeigt übrigens das Beispiel Aldi in Dettingen: gar nicht.