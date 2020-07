Seit Tagen ist der Komet Neowise, der eigentlich „C/2020 F3“ heißt, am Himmel sichtbar, erst am Morgen und nun am späten Abend. In dieser Woche kommt er der Erde am nächsten. Doch wer ihn sehen will braucht gutes Wetter und muss nach Norden schauen.

Ein Körper aus Eis, Stein und Staub – Neowise am 23. Juli der Erde am nächsten

Vereinigung der Sternfreunde in Deutschland nur noch gut 100 Millionen Kilometer entfernt, Der Komet wird am Donnerstag, 23. Juli, der Erde am nächsten und damit am deutlichsten zu erkennen sein. Denn dann ist er nach Angaben dernur noch gutentfernt, das sind ungefähr zwei Dritteln des mittleren Abstands der Erde zur Sonne

Ein Komet ist ein Festkörper bestehend aus Eis, Stein, Staub und gefrorener Gasen, der sich durch das All bewegt und dabei eine Spur von größeren und kleineren Bruchstücken hinterlässt. Diese Staubpartikel bilden den Kometenschweif, der bei Neowise mit bloßem Auge zu erkennen ist

Was ist der Unterschied zwischen Kometen und Asteroiden?

Der Unterschied zwischen einem Kometen und einem Asteroiden fußt dabei hauptsächlich auf dem unterschiedlichen Erscheinungsbild. Asteroiden, auch Kleinplaneten genannt, sind meistens nur als kleine und schwach leuchtende Punkte am Himmel zu erkennen. Kometen hingegen sind größer und haben den charakteristischen Schweif. Im Grund sind beide Formen jedoch eng verwandt. Beide sind in der Frühzeit des Sonnensystems entstanden, als sich der Urstaub zu Planeten, Monden und anderen Himmelskörpern zusammenzog.

Wo sieht man den Komet am Nachthimmel am besten?

Um den Kometen, der nach dem Weltraumteleskop benannt wurde, durch das er entdeckt wurde, am besten sehen zu können, sollte man verschiedenen Dinge beachten, etwa der Ort an dem man / frau steht:

gute Aussicht - Hügel, Aussichtspunkte oder Ähnliches

- Hügel, Aussichtspunkte oder Ähnliches mit einen Blick in Himmelsrichtung Nordosten

am ehesten ist er zwischen dem Großen Wagen und dem Löwen am Horizont zu entdecken

Keine Störlichter - fremde Lichtquellen wie in bewohnten Gebieten meiden (hier findet ihr eine Karte mit der aktuellen Lichtverschmutzung)

- fremde Lichtquellen wie in bewohnten Gebieten meiden (hier findet ihr eine Karte mit der aktuellen Lichtverschmutzung) für große Fans und Kenner wird im Internet sogar ein Livestandort angeboten

Wann kann man Neowise am besten sehen?

Je näher Neowise der Erde ist, umso besser kann man ihn auch mit bloßem Auge sehen. Um mehr Details des Kometen sehen zu können, empfiehlt sich die Verwendung eines Teleskops oder Fernglas.

Allerdings steht und fällt alles mit dem Wetter und das verspricht für die Region Neckar-Alb in den kommenden Tagen eher ungünstig auszufallen, wer also noch einen guten Blick erhaschen möchte, sollte nicht nur früh aufstehen - am besten sichtbar ist der Komet in den frühen Morgenstunden vor Sonnenaufgang - sondern sich auch beeilen. Bis Donnerstagnacht haben Sternengucker im Landkreis Reutlingen noch die Chance auf eine gute Sicht bei einem sternenklarem Nachthimmel, ehe sich das Wetter zum Wochenende hin verschlechtert. Die Nächte von Freitag auf Sonntag bleiben überwiegend bedeckt, ebenso kann es immer wieder zu Regenschauern kommen.