Samstagsschule Knitz, wortkarg und ein bisschen eigenbrödlerisch

Bleichstetten / Kirsten Oechsner

Klein, fein und vor allem regional: Die Samstagsschule hat sich als Veranstaltungsreihe etabliert, im alten Schulhaus in Bleich­stetten präsentierten sich in den letzten Monaten Künstler mit Wurzeln in der Region. Und wenn jemand für eine tiefe Verbundenheit zur Alb steht, dann ist es „Traufgängerin“ Susanne Wahl. Am vergangenen Samstag präsentierte die bildende Künstlerin, Regisseurin und auch in der Lyrik herumwildernde bekennende Älblerin ihre Gedichte und mehr – entstanden in ihrer ganz persönlichen „Hirnschreinerei“.

Dort wird gehobelt und gefeilt, entstehen aus Gedanken und Beobachtungen Gedichte und Texte – eine ganz persönliche Inventur des Wahlschen Lebens also. Sie schreibt wie „gschwätzt“ wird, auf der Grabenstetter-Hülbener Seite der Alb jedenfalls: So manche Begriffe heißen dort ein kleines bisschen anders, wie sich die Künstlerin von den Bleichstettern belehren lassen musste.

Nonsens und Klamauk

Auf emotionale Tiefgänge folgte im ehemaligen Klassenzimmer Nonsens und Klamauk – zu lachen gab’s viel, nicht jeder Text hat einen tiefen Sinn: Die Wort passen einfach gut zusammen. Im Publikum kommt „Gluschda“ auf, wenn Susanne Wahl schwäbische Spezialitäten aufzählt: „Flädle, Knöpfle, Riebele“ oder „Lensa mit Schbätzla ond grauchtem Bauch“. Sie rechnet mit der Verwandtschaft ab, gibt Liebeserklärungen nach Art der Älbler – „du bischd mai Zwiebele em Salat“- und auch Hund „Herr Krause“ wird mit guten Worten bedacht. Susanne Wahl kreiert neue Tiere wie das Albkrokodil oder den Albskorpion und vergisst auch die Landschaft nicht.

Die in Lonsingen lebende Künstlerin zeigt den Älblern, wie sie sind: Knitz, wortkarg und ein bisschen eigenbrödlerisch. Doch im Grunde sind sie doch eines: was ganz besonderes. Susanne Wahl steht für einen ganz eigenen „Sound der Heimat“ abseits von der gängigen, oft eher betulichen Mundartdichtung. Mit ihrer ganz eigenen Art sorgte sie in der Samstagsschule für viel Unterhaltung, begleitet wurde sie von den Musikern Til Eder, Gernot Strehle und Stefan Schwarz. Die Veranstaltungsreihe wird weitergehen, weitere Termine und Auftritte sind derzeit in Planung.