Metzingen Klüpfel, Kobr und ihr grantiger Kultkommissar

Von Anja Weiß

Kluftinger ist längst Kult: Der grantige Kommissar aus dem Allgäu erobert seit seinem Debüt „Milchgeld“ regelmäßig die Bestsellerlisten, er wird in etliche Sprachen übersetzt und verfilmt. Seit 15 Jahren schreiben Michael Kobr und Volker Klüpfel gemeinsam Bücher, der aktuelle Band ist der zehnte der Reihe und, nicht zu vergessen, das Allgäu wird heuer 1200 Jahre. „Das sind viele gute Gründe zum Feiern“, verkündet Kobr. So haben die beiden beschlossen, mal wieder auf Lesereise zu gehen. Und wer die beiden kennt, weiß, dass sie dafür mit einem Programm aufwarten, das weit über übliche Lesungen hinausgeht. Dass es sich mit nichts Geringerem befasst als „Dem Sinn des Lesens“. Dazu werden außerdem Filme und Fotos eingespielt, es folgt ein Schlagabtausch auf den nächsten und natürlich gibt es Erheiterndes aus dem Leben des Kommissars und seiner geistigen Väter.

Mit aufblasbarem Sofa

Aufgebaut haben die beiden das aufblasbare Sofa aus ihren Studienzeiten, dort entstanden auch die ersten Ideen zu Kluftinger. Hier schwelgen sie in Erinnerungen, zoffen und necken sich wie ein altes Ehepaar. Ihr Versprechen, sich an diesem Abend nicht zu streiten, hält keine fünf Minuten, sehr zur Unterhaltung des Publikums. Die beiden, so lassen sie ihre Zuhörer wissen, kennen sich schon seit ihrer Schulzeit, immer wieder zeigen sie Fotos von früher. Klüpfel und Kobr als kleine Buben, die im schönen Allgäu aufgewachsen sind, die in Kempten studiert haben und die dann gemeinsam ihre Karriere als Schriftsteller begannen. Sogar eines darunter, in dem sie als Jungautoren in Metzingen gelesen haben, damals noch in der Stadtbücherei oder eines von einer Lesung in einer Sauna, wo es statt Gage Freikarten gab. Heute füllen sie problemlos große Hallen landauf landab, begeistern mit Witzen, Slapstick und szenischen Lesungen. Früher sei einfach alles anders gewesen, sagen sie grinsend, „da haben wir auf Lesungen auch noch gelesen.“

Kässpatzn als Soulfood

Irgendwann machen sie dies dann auch in der Stadthalle. Brav am Schreibtisch sitzend, tragen sie Schlüsselszenen aus dem neuesten Werk mit dem schlichten Titel „Kluftinger“ vor. In diesem erfahren die Leser vieles darüber, wie Kluftinger zu dem wurde, der er heute ist. Was geschah in seiner Vergangenheit? Wie hat er seine Jugend verbracht? Wie lief die Romanze mit seiner Erika ab? Und, ja, endlich, nach 15 Jahren erhält Kluftinger auch endlich einen Vornamen. Wie der lautet? Das wird nur im Buch verraten. „Die Geheimnisse, die wir im Lauf der Jahre aufgebaut haben, sind nun fast alle gelöst“, verkündet Klüpfel, damit Kobr sofort widersprechen kann. Noch immer wisse man nicht, ob der Enkel ein Bub oder Mädle sei, und auch sonst gibt es noch einigen Stoff für kommende Romane. Freilich fehlen auch Best-of-Szenen aus den früheren Büchern nicht, wie Kluftingers erster Flug aus „Schutzpatron“. Auch Filme aus dem Allgäu werden eingespielt. Einer über „Kässpätzle“, just dem Essen, das Kluftinger jeden Montag zu verspeisen gewohnt ist, sei es doch eine Art „Soulfood“ für ihn, erläutern Klüpfel und Kobr.

Klufti als Pilcher-Schnulze

Dass die beiden ihr schreiberisches Handwerk verstehen, wird im Teil „Was wäre wenn“ klar. Präsentieren sie da ihren Heimatkrimi doch in gänzlich anderen Genres. So hätte Kluftinger durchaus ein Mystery-Thriller werden können, leider kam ihnen Dan Brown mit „Illuminati“ zuvor, berichten sie, also wurde diese Idee verworfen. Auch eine Schnulze à la Rosamunde Pilcher wäre drin gewesen, möglicher Titel „Zwiebelstauden im Sommersturm“. Auch zur hohen Literatur hätte es Kluftinger beinahe gereicht, immerhin haben sie ihn als Studenten erfunden und hatten entsprechende Ambitionen. Herausgekommen wäre dann die „Geschichte eines Mannes, der vielleicht sein Zimmer verlässt, obwohl das Telefon klingelt“, so der Buchtitel.

Doch sie sind ihrer Heimat treu geblieben, haben einen Ermittler geschaffen, der im Allgäu Fall um Fall löst. Zum Glück, kann man da als Leser nur sagen. Denn sonst gäbe es diesen Titelhelden nicht und seine Erfinder könnten auf ihren unterhaltsamen Lesungen nicht dafür sorgen, dass die Zuhörer sich vor Lachen schütteln und nicht eher gehen, bis sie eine Zugabe bekommen haben. Für diese haben sie sich ein besonderes Schmankerl aufgehoben, nämlich wie Kluftis Gattin Erika ihre Schwiegereltern kennenlernt und dabei auf den Spitznamen „Butzele“ für ihren künftigen Ehemann gekommen ist. Das ist, wie fast alles an diesem Abend, einfach zum Brüllen.