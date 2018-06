Metzingen Klingendes Kulturgut: Kapelle begeistert ihre Zuhörer

Metzingen / Mara Sander

Die Stadtkapelle Metzingen ist immer für eine Überraschung gut. Am Sonntag gab es sogar gleich mehrere beim Sommerkonzert in der offenen Marktkelter. Abgesehen davon, dass einer der Musiker zum Geburtstag überrascht wurde, indem ihm das Orchester ein Stück des Abends widmete, gaben die beiden Moderatorinnen Elisabeth Auer und Janina Weiß bekannt, dass das Jugendorchester die Spielreife für das Stammorchester erreicht hat und nach ihrem letzten Auftritt als „Jugend“ bei der Eröffnung des Stadtfestes dann künftig die Stammkapelle vergrößert. Dann werden die Jugendlichen statt blauer T-Shirts die roten Uniformen tragen dürfen.

Dass sie sich das verdient haben, ließen die Jugendlichen zur Eröffnung des Sommerkonzerts hören mit den Stücken, für die sie bei den Wertungsspielen am vergangenen Wochenende beste Noten erreichten. „Diese jungen Damen und Herren hier sind im Lauf der vergangenen Jahre musikalisch so gewachsen, dass sie nach den Sommerferien im großen Blasorchester der Stadtkapelle mitspielen werden“, so Elisabeth Auer. „Somit wird es bei der Stadtkapelle künftig dieses Jugendblasorchester in dieser Form nicht mehr geben.“ Alle Musikschüler, Interessierte und auch Anfänger können indessen der Jugendspielgemeinschaft Mixed Music beitreten, die von Stadtkapelle, Hofbühlmusikanten und Musikschule initiiert wurde. Dieses Nachwuchsorchester hat, wie berichtet, auf Anhieb „mit sehr gutem Erfolg“ an den Wertungsspielen teilgenommen und wird sicherlich noch viel von sich hören lassen.

Vorbild ist die „große“ Stadtkapelle, die sich erneut wieder in Bestform präsentierte und noch eine Überraschung parat hatte. „Wir möchten heute nicht nur Ihre Ohren, sondern auch Ihren Kopf strapazieren und laden Sie ein, bei unserem Stadtkapellenquiz mitzumachen“, erklärten die beiden Moderatorinnen. Als Preis winkte die Chance, den Dirigentenstab von Stadt- und Landesmusikdirektor Bruno Seitz für das Finale zu übernehmen. Der Gewinner durfte bei dem Stück „Dem Schwabenland die Treue“ dirigieren.

Bevor dieses Werk erklang, hatte die Kapelle mit der „Dampfnudelpolka“, dem Stück „Copacabana“ sowie mit Melodien aus den Opern von Richard Wagners „Tannhäuser“, „Götterdämmerung“, „Lohengrin“ und „die Meistersinger von Nürnberg“ die Vielseitigkeit der Blasmusik als Kulturgut unter klingenden Beweis gestellt.

Außerdem gaben sie eine unterhaltsame „Lehrstunde“ über die einzelnen Register in der Orchesterbesetzung. „Mit dem Stück Showtime von Kurt Gäble haben wir Ihnen ein wenig den Aufbau unseres Blasorchesters demonstriert. Alle Instrumente konnten nacheinander durch ihre Soloparts glänzen“, erklärte dazu Janina Weiß.

Die Zuhörer, die teilweise eigens von der Alb und aus den umliegenden Orten für das Konzert nach Metzingen kamen, waren begeistert. Das war nicht nur am Beifall zu hören, sondern auch in Kommentaren wie „um diese Kapelle zu hören, lohnt jeder Weg“ oder „das ist Blasmusik vom Feinsten“. Dazu passte dann auch „So ein schöner Tag“, eine Polka von Ernst Mosch, als eine der vielfältigen Facetten der Blasmusik hervorragend ins Programm eines unterhaltsamen Sommerabends.