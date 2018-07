Dettingen Klingender Ferienauftakt

Dettinger Musiksommer: So geht es weiter

Freunde verschiedener Musikrichtungen haben die Auswahl bei den weiteren Veranstaltungen. „Farbenglanz in Musik und Wein“ am Samstag, 4. August, 20 Uhr und Sonntag, 5. August, 18 Uhr, im Bürgerhaus am Anger, einem Konzert mit Weinprobe und Foto Show, sowie „Melodien, Wein und Chrysanthemen“ mit dem „ensemble narcissus“ am Freitag, 31. August, 20 Uhr, ebenfalls im Bürgerhaus am Anger. Zum Abschluss gibt es „Soul, Pop und Funk – live am Brennkessel“ am Samstag, 8. September, um 19 Uhr in der Brennscheuer Straßer in der Dettinger Fabrikstraße.

Zu diesen Abenden sind Anmeldungen beim Kulturamt oder den Veranstaltern erforderlich.