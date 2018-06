Metzingen Kleine Tiger gehen an den Start

Metzingen / Regine Lotterer

In Metzingen gibt es eine neue Tiger-Gruppe. Die Einrichtung für Kinder unter drei Jahren ist im Mehrgenerationenhaus in der Sannentalstraße zu finden. Entstanden ist sie als Kooperationsprojekt zwischen dem Tagesmütterverein Reutlingen, der Lechler AG, der Holy AG und der Stadt Metzingen. In Betrieb gegangen ist der „Tiger-Tal“ bereits im Frühjahr, seit gestern ist er nun auch offiziell eingeweiht. Der Tiger, die Abkürzung steht für Tagespflege in anderen geeigneten Räumen, bietet Betreuungsplätze für zwölf Kinder an, elf Mädchen und Buben besuchen die Einrichtung im Augenblick. Die Tiger-Gruppen, betonte Metzingens Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler während der kleinen Einweihungsfeier, seien ein ausgesprochen wichtiger Baustein im Betreuungskonzept der Stadt. Obwohl Metzingen in den vergangenen Jahren bereits viel Geld in den Ausbau der Kinderbetreuung investiert habe, würden die Plätze allmählich knapp, erläuterte der OB. Deshalb nehme Metzingen jetzt weitere 3,5 Millionen Euro in die Hand, um zusätzliche Einrichtungen zu schaffen. Bereits in der kommenden Woche wollen die Gremien über den Standort für den Neubau eines Kinderhauses im Gebiet Amtäcker diskutieren. Mit einem guten Betreuungsangebot, so Fiedler, gehe es der Stadt nicht zuletzt darum, Bildungsgerechtigkeit zu schaffen: „Bildung fängt bereits bei den Kleinsten an.“

Mit dem Ausbau der Betreuungsplätze werde zudem der Wirtschaftsstandort Metzingen gestärkt, betonte der Oberbürgermeister. Damit Unternehmen heutzutage ausreichend qualifizierte Fachleute an sich binden können, seien zunehmend die so genannten weichen Faktoren wie gute Kindergärten oder Schulen ausschlaggebend.

Gerade deshalb freue er sich besonders, dass mit dem neuen Tiger im Mehrgenerationenhaus ein Kooperationsmodell zwischen der Stadt und zwei bedeutenden Metzinger Unternehmen entstanden sei.

Die ersten Gespräche für den neuen und damit dritten Tiger in Metzingen gab es bereits 2016, wie Anne Mack, die Geschäftsführerin des Tagesmüttervereins, gestern erklärte. Die Parteien seien sich freilich rasch einig geworden. Das Konzept der Tiger-Gruppen, betonte Mack, sei entwickelt worden, um Beruf und Familie besser miteinander verbinden zu können. Die Nachfrage nach entsprechenden Plätzen habe sich in den vergangenen Jahren rasant erhöht, ebenso wie die Bereitschaft der Eltern, ihren Nachwuchs in eine Einrichtung zu geben, sofern dort die erforderliche Qualität geboten werde. Jeder Tiger habe dabei seine Besonderheit, schließlich sind jeweils andere Kooperationspartner mit im Boot. Die neue Gruppe im Mehrgenerationenhaus solle fortan nicht zuletzt den Mitarbeitern von Holy und Lechler die Möglichkeit bieten, ihre Kinder gut unterzubringen. Betreut werden die Mädchen und Buben im neuen Tiger übrigens von zwei Tagesmüttern, die beide gelernte Erzieherinnen sind, und von einem Tagesvater.