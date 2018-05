Metzingen Klassische Töne für den alten Pfleghof

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Das Metzinger Kammerorchester genießt unter Freunden klassischer Musik einen tadellosen Ruf. In jährlich zwei Auftritten begeistern die klassisch ausgebildeten Musiker ihre Zuhörer, jeweils im Frühjahr und im Herbst. Am Sonntag, 6. Mai, tritt das Ensemble im Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium auf. Es ist ein Benefizkonzert.

Der Erlös kommt dem Förderverein des Familienzentrums zugute. „Das hätte ich nie erwartet“, freut sich Wolfgang Voelter, der zusammen mit seinem Vetter Ulrich Völter den im Besitz der Völterstiftung befindlichen Pfleghof der Stadt in Erbpacht zur Verfügung gestellt hat. Dieses älteste Gebäude Metzingens (erbaut 1452) wurde in den vergangenen Jahren aufwendig saniert und zum Bürger- und Familienzentrum umfunktioniert.

Am Freitag, 18. Mai, wird es feierlich eröffnet.

Vorab freilich tritt das Kammerorchester auf und serviert Klassik pur, sehr zur Freude von Wolfgang Voelter, der es mit den feinen Künsten gut kann. Aus Mitteln der privaten Voelter-Stiftung wird zudem ein Heft finanziert, das über den Werdegang vom alten Pfleghof bis zum modernen Familienzentrum informiert.

Erst kürzlich hat Voelter dem Familienzentrum einige Werke aus der eigenen Sammlung zur Verfügung gestellt (wir haben darüber berichtet). Insbesondere der naive Maler Karl Hurm wird mit mehreren Motiven vertreten sein. „Der passt zu Kindern und Jugendlichen“, sagt Voelter über den vielleicht bekanntesten deutschen Vertreter naiver Malerei: „Wie angegossen.“

Klassische Musik auch. „Sie ist einfach die Grundlage für alles“, schwärmt der Professor, der es als Biochemiker zu Weltruf gebracht hat. Vielleicht sind Malerei und Musik so etwas wie ein Ausgleich für einen naturwissenschaftlich orientierten Menschen: „Ich bin halt ein Klassiker“, sagt er jedenfalls über sich.

Das Bindeglied zwischen Kammerorchester und Familienzentrum-Förderverein ist Susanne Kohler, in ersterem ist sie Vorstandsvorsitzende, im anderen Schriftführerin. Das Benefizkonzert ist eine spontane Idee gewesen während der Mitgliederversammlung des Orchesters, sagt sie.

Es dauert nur eine Stunde, hat es aber in sich, wie Heike Hahn verspricht. Sie ist ebenfalls im Vorstand des Kammerorchesters und freut sich insbesondere über die Solisten an jenem Abend: Sie stammen allesamt aus eigenen Reihen. Es sind Beatrice Erhart (Violine), Barbara Stiefel (Violine), Corinna Koller (Violincello) und Oliver Bensch (Viola). Zu hören sind Werke von Philipp Glass, Benjamin Britten, Max Bruch und Arcangelo Corelli. Und zwar in der Aula des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums am Sonntag, 6. Mai, um 17 Uhr.

Eintritt wird keiner verlangt, allerdings hoffen sowohl das Kammerorchester als auch der Förderverein auf Spenden. Die dürfen sogar großzügig ausfallen, sagt Susanne Kohler: „Wir können Spendenbescheinigungen ausstellen.“ Einfach den Namen mit dem Geldschein in einen Briefumschlag geben. Das, so Susanne Kohler, funktioniert.