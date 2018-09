Bad Urach Klarheit statt Fragezeichen

Bad Urach / Simon Wagner

Es war mehrere Jahre lang im Gespräch, aber noch bevor es jemals umgesetzt wurde, muss man jetzt Abschied nehmen vom geplanten Geschäftsstraßenmanagement für die Bad Uracher Innenstadt. Ein Verein sollte gegründet werden, der Ideen und Aktionen entwickelt, um das Herz Bad Urachs weiter kräftig schlagen zu lassen. Während der Mitgliederversammlung des Handels- und Gewerbevereins „Bad Urach aktiv“ am Montag, musste der Zusammenschluss von Einzelhändlern, Gastronomen und Handwerkern dem Vorhaben nun aber eine endgültige Absage erteilen.

Zuvor, so der „Bad Urach aktiv“-Vorsitzende Jörg Maier, habe sich die Vorstandschaft verschiedene Szenarien angeschaut und sich nach einer längeren Diskussion letztendlich entschieden, dass die finanzielle Belastung für den Verein auf lange Sicht nicht leistbar sei. Ein eigens engagierter Geschäftsführer, so der Ansatz, sollte für die Dauer von fünf Jahren gemeinsam durch die Stadt, durch „Bad Urach aktiv“ und Immobilienbesitzer finanziert werden. Der Anteil des Vereins hätte bei 20 000 Euro pro Jahr gelegen. Zwar stehe „Bad Urach aktiv“ finanziell auf gesunden Beinen, so Maier, jedoch wären durch die Verpflichtungen die Reserven und die erwarteten Einnahmen schnell aufgebraucht gewesen. Nach einer langen Zeit der Ungewissheit, hatte die Stadt zuletzt auf eine Entscheidung gedrängt, auch um für beide Seiten Klarheit zu schaffen. Mit dieser Klarheit, so betont Maier nun, würden für den Verein Räume für selbstbestimmtes Handeln entstehen. Was lange aufgeschoben war, soll nun mit neuem Schwung angepackt werden. Maiers Losung: „Engagement ist einfacher zu kalkulieren als Einnahmen.“

Priorisiert angehen will er die Einführung eines Bad Urach-Gutscheins, den Kunden in Einzelgeschäften, bei Dienstleistern oder bei der innerstädtischen Gastronomie einlösen können. Noch sind Details Gegenstand von Gedankenspielen, angestrebt wird jedoch, das Gutscheinsystem möglichst noch in diesem Jahr einzuführen. Auch für das kommende Jahr hat der Verein eine Neuerung im Visier. Für den 19. Mai 2019 ist eine Gewerbeschau geplant. Die aber soll nicht, wie sonst, auf dem Festgelände stattfinden, sondern inmitten der Stadt auf dem Marktplatz und in den umliegenden Gassen. Ziel des neuen Konzepts sei es, die entstandenen Leerstände in der Stadt, zumindest zeitweise, wieder zu bevölkern.

Im Blick ist auch die Parksituation in der Stadt. Sie wird im Oktober im Gemeinderat zum Thema gemacht, aber schon jetzt macht sich „Bad Urach aktiv“ stark für eine erweiterte Parkzeit über 90 Minuten, wobei die ersten 30 Minuten kostenfrei sein sollen. Auf der Agenda des Vereins ist zudem eine überarbeitete Internetplattform, die als Serviceportal gebündelte und übersichtliche Informationen bereithält.

Neben den etablierten Veranstaltungen, wie etwa das kommende Apfelfest am 7. Oktober, werde auch die enge Zusammenarbeit mit der Stadt fortgesetzt, unterstrich Maier. Der Stadt und dem Gemeinderat dankte er dafür, dem Verein in Sachen Geschäftsstraßenmanagement lange die Türe offen gehalten zu haben.